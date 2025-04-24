ОДИН ВОПРОС Относится ли по-прежнему квартал Кренгольма к культурным объектам государственного значения?

- Все культурные объекты (внесенные в список важных культурных объектов. - Ред.) в принципе находятся в работе, за исключением нарвского, с которым имеются сложности и который как бы поставлен на мысленную паузу дожидаться своего времени, когда родится решение, каков этот культурный объект по своей сути, каким целям он служит. Решение Рийгикогу отменено не будет. Нарвский Кренгольм входит в список, а для того, чтобы исключить его оттуда, Рийгикогу должен просто принять новое решение. То есть нарвский Кренгольм является одним из тех объектов, которые сейчас просто не находятся в работе.