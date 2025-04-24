Майт Сепп: Если приличные люди будут оставаться в стороне, то власть возьмут в свои руки совсем другие...

Итак, к чему я хочу прийти с этой печально начатой историей? Во-первых, снова настал год выборов. Если я обычно агитирую идти и выбирать, то теперь призываю: "Идите и баллотируйтесь!". Это мучительный и иногда неловкий опыт. По крайней мере, таким он был для меня. Но если душа преисполнилась пониманием, что в волости или городе что-то настолько неправильно, что только походом к избирательной урне проблемы не решить, то: баллотируйтесь! Выберите соответствующую вашему мироощущению партию или избирательный союз и дайте им знать, что вы готовы разделить и нести бремя власти. Или, почему бы и нет, создайте сами избирательный союз. Никто не запрещает.

Почему я выступаю с таким призывом? По очень простой причине: демократия - это система, где находящихся у власти людей можно и нужно менять. "Власть портит человека" - это не просто присказка, а так оно и есть. В действительности.