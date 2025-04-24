Майт Сепп: Если приличные люди будут оставаться в стороне, то власть возьмут в свои руки совсем другие...

Недавно ушел в мир иной мой соученик и добрый приятель Энн. Если позволите, я расскажу здесь о том, как видел его в последний раз. Это было осенью в далеком 2017 году в Йыхви на Михайловской ярмарке. Так как он был довольно высокого роста, то я заметил его уже издалека. И пустился наутек. Очень трусливый поступок, о котором я буду жалеть до конца своих дней, как и о том, что не нашел позднее времени, чтобы посетить тяжело заболевшего Энна.
Что объединяло нас с Энном уже в школьные годы - так это одинаковый сарказм, с которым мы смотрели на мир и деятельность друг друга. На Михайловской ярмарке я бежал именно от его острых замечаний. Я и без того был вырван из своей обычной оболочки, поэтому его подколок просто не вынес бы. А именно: я занимался на ярмарке предвыборной пропагандой.
Это был год очередных местных выборов, и я по приглашению Нины Негласон решил баллотироваться в Йыхви. Для меня как человека замкнутого по характеру и ведущего затворнический образ жизни это было довольно трудное решение. Можете представить себе, как мучительно для меня было ходить на ярмарке среди чужих людей, улыбаться им, беседовать с ними, знакомить с программой своего избирательного союза и навязывать им какую-нибудь сувенирную мелочь.
Так почему же я делал все это? Потому что мной овладело ощущение, что если наш избирательный союз не победит и я не внесу свой вклад в его победу, то в моем родном городе начнут происходить странные вещи. Это ощущение было намного сильнее свойственной мне робости. Как мы теперь знаем, наш избирательный союз не получил тогда в волостном собрании полного большинства и последовавшие четыре года оказались в истории Йыхви несколько... странными. Так что мое ощущение меня не обманывало.
"Мы не должны допустить возникновения ситуации, когда в собраниях самоуправлений будут заседать только особенно толстокожие личности, для которых власть является самоцелью".Майт Сепп, географ
Итак, к чему я хочу прийти с этой печально начатой историей? Во-первых, снова настал год выборов. Если я обычно агитирую идти и выбирать, то теперь призываю: "Идите и баллотируйтесь!". Это мучительный и иногда неловкий опыт. По крайней мере, таким он был для меня. Но если душа преисполнилась пониманием, что в волости или городе что-то настолько неправильно, что только походом к избирательной урне проблемы не решить, то: баллотируйтесь! Выберите соответствующую вашему мироощущению партию или избирательный союз и дайте им знать, что вы готовы разделить и нести бремя власти. Или, почему бы и нет, создайте сами избирательный союз. Никто не запрещает.
Почему я выступаю с таким призывом? По очень простой причине: демократия - это система, где находящихся у власти людей можно и нужно менять. "Власть портит человека" - это не просто присказка, а так оно и есть. В действительности.
Я писал когда-то о том, насколько иным кажется мир из зала волостного собрания. К иному взгляду на мир привыкают очень быстро и начинают считать эту картину действительностью. Нам просто жизненно необходимо, чтобы в собраниях самоуправлений люди, кичащиеся сделанным тем или этим, сменялись людьми, которые спрашивают: "А почему не сделано то-то и то-то?". Если мы как общество не будем вовремя производить такую замену, то тоже окажемся скоро в ситуации, когда находящие у власти будут отвечать избирателям: "Относитесь к этому с пониманием", или попросту: "Не вякайте!".
Вторая причина, почему я призываю баллотироваться в собрания самоуправлений людей, волнующихся за судьбу своего региона, деревни или города, - это отпор негативному отбору, который наша политическая жизнь устраивает среди народных избранников. О политике сложилось или преднамеренно создается впечатление, как о чем-то противном и грязном. Как о вещи, которую приличный человек должен обходить. Будто козявку или плевок на земле. Несмотря на мое предыдущее нытье, политика - это не козявка. И думать так о ней нельзя.
Дела собрания самоуправления и сопутствующая им политическая возня действительно не всегда являются самым приятным способом времяпрепровождения. Но если приличные люди будут оставаться в стороне, то власть возьмут в свои руки совсем другие. Те, кто в конце концов скажет вам и всем остальным избирателям... Ну, вы сами знаете, что.
Мы не должны допустить возникновения ситуации, когда в собраниях самоуправлений будут заседать только особенно толстокожие личности, для которых власть является самоцелью. Против таких нужно выступать, и не только голосуя у избирательных урн, но и баллотируясь по списку какой-нибудь партии или избирательного союза.
Сам я в этот раз баллотироваться не буду, но желаю сил и успеха всем, кто пойдет по этому тернистому, но необходимому для всех нас пути.