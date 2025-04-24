Апрель в Ахтмеской школе искусств наполнен концертами

В пятницу, 25 апреля, в Ахтмеской школе искусств (АШИ) состоится День струнной музыки. А в среду, 30 апреля в 17.30 - концерт выпускников Эстонской академии музыки и театра. Вход на все концерты свободный.
В Ахтмеской школе искусств в среду прошел фортепианный вечер с известным пианистом Танелем Йоаметсом, но заинтересованную публику в ближайшие дни ждут новые не менее яркие впечатления. Уже в предстоящую пятницу пройдет День струнных инструментов, который ахтмесцы устраивают раз в два года, нынешняя встреча струнников будет одиннадцатая. Это региональное мероприятие, но двери открыты для всех желающих. Прежде праздник проходил в формате концерта, но с 2023 года участникам предложили не только сцену, но и испытание - организовали конкурс.
- Новый формат понравился, поэтому решили продолжать, - сказала директор АШИ Яна Унт. - В пятницу ждем 110 участников - солистов по специальностям скрипка, гитара и виолончель, а также 14 ансамблей.
Конкурс стартует в 11 часов, день будет длинным, но не сомневаемся, что он подарит участникам и зрителям множество впечатлений.
В среду, 30 апреля, вечером в этом уютном зале вновь предлагают яркие музыкальные впечатления - выпускник АШИ, став одним из самых известных гитаристов Эстонии, преподаватель музыкальной академии Кирилл Огородников делает подарок своей альма-матер и привезет в Ахтме своих учеников, которые дадут концерт.