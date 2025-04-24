Апрель в Ахтмеской школе искусств наполнен концертами

В Ахтмеской школе искусств в среду прошел фортепианный вечер с известным пианистом Танелем Йоаметсом, но заинтересованную публику в ближайшие дни ждут новые не менее яркие впечатления. Уже в предстоящую пятницу пройдет День струнных инструментов, который ахтмесцы устраивают раз в два года, нынешняя встреча струнников будет одиннадцатая. Это региональное мероприятие, но двери открыты для всех желающих. Прежде праздник проходил в формате концерта, но с 2023 года участникам предложили не только сцену, но и испытание - организовали конкурс.