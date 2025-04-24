В субботу Причудье откроет свои кладовые

В эту субботу на Улице причудской еды откроются погреба и кладовые, расположенные вдоль Чудского озера: в первый день открытых кладовых можно будет прикупить то, что еще осталось, а также насладиться сезонными вкусами.
В субботу откроет свои двери 31 уникальная кладовая от Пагари до Сааболда, где предложат соленые и сладкие заготовки из даров сада и леса; квашеные, маринованные и сушеные продукты; различные соки, сиропы и крафтовые вина; рыбную продукцию; рассаду овощей и саженцы.
- День открытых кладовых - это фестиваль местной еды, который дает возможность различным общинам вдоль Чудского озера предложить все, что еще есть в их кладовых и что характеризует их семью и местность, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн. - Хозяева обязательно дадут несколько полезных советов и идей для нового сезона консервирования, а также предложат отведать причудские деликатесы перед наступлением большого лета, - добавила она.
Например, в Авинурме состоится мастер-класс по маринованию тыквы, а также можно будет приобрести традиционные деревянные поделки для сбора и хранения урожая. В нескольких местах будут в продаже рассада овощей, семенной картофель и различные ягодные растения, а также дадут советы по уходу за ними. Будет возможность попробовать, а также более основательно подкрепиться.
В Ида-Вирумаа будут угощать пять кладовых
В Ида-Вирумаа откроются пять кладовых. В Пагари в экипажном сарае "Põhja Peipsi Köök" можно будет купить рыбные консервы ручной работы, приготовленные как из жареной, так и из копченой рыбы. Также в продаже будут консервы из копченого мяса и замороженная продукция, к примеру, котлеты из копченой щуки и домашние пельмени.
"RaJuVe" в деревне Сяллику предложит собственные фруктовые и ягодные вина, игристые вина, сидр и различные безалкогольные напитки.
"Päsari köök" в Доме отдыха Каукси достанет из погреба различные заготовки и добавит к ним сезонные продукты, такие как песто из весенних лесных трав, лепешки из сныти и квашеные овощи. На месте предложат отведать супы и горячие пироги. Желающие смогут отправиться на прогулку с хозяйкой в близлежащий лес, чтобы узнать, какие весенние растения съедобны, а какие не стоит класть в рот.
От семенного картофеля до соусов чили
Хутор Курро в деревне Куру выложит на прилавок сушеные и жареные овощные чипсы, сушеные яблоки и шкурки для варенья, а также соки, смузи и варенье. Также в продаже будет элитный семенной картофель.
В кафе "KENE" в пляжном здании в Каукси будут в продаже соусы чили, варенье, салат и песто из черемши, которое можно использовать в качестве намазки на хлеб, хрустящие хлебцы с семенами и лепешки. В меню также входят пельмени с лисичками, супы, пироги и торты. На месте можно попробовать различные соусы чили.
Кладовые будут открыты 26 апреля с 9.00 до 17.00. Карту Google с кладовыми и их предложениями можно найти по ЗДЕСЬ