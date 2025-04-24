В субботу Причудье откроет свои кладовые

В субботу откроет свои двери 31 уникальная кладовая от Пагари до Сааболда, где предложат соленые и сладкие заготовки из даров сада и леса; квашеные, маринованные и сушеные продукты; различные соки, сиропы и крафтовые вина; рыбную продукцию; рассаду овощей и саженцы.

- День открытых кладовых - это фестиваль местной еды, который дает возможность различным общинам вдоль Чудского озера предложить все, что еще есть в их кладовых и что характеризует их семью и местность, - сказала руководитель "Общинной кухни Причудья" Трийну Аккерманн. - Хозяева обязательно дадут несколько полезных советов и идей для нового сезона консервирования, а также предложат отведать причудские деликатесы перед наступлением большого лета, - добавила она.

Например, в Авинурме состоится мастер-класс по маринованию тыквы, а также можно будет приобрести традиционные деревянные поделки для сбора и хранения урожая. В нескольких местах будут в продаже рассада овощей, семенной картофель и различные ягодные растения, а также дадут советы по уходу за ними. Будет возможность попробовать, а также более основательно подкрепиться.

В Ида-Вирумаа будут угощать пять кладовых