Дмитрий Теперик: Идавирусцы планируют будущее своего края

Начиная с февраля этого года представители гражданского общества Ида-Вирумаа составляют видение развития региона до 2050 года, которое будет отвечать потребностям местного сообщества и соответствовать целям Эстонии в области устойчивого развития и безопасности.
Готовящийся документ описывает возможные направления развития и формирует будущее региона таким, каким его хотят видеть нынешнее и будущие поколения.
Ида-Вирумаа и его жители уже более семи лет испытывают социально-экономические последствия затяжных кризисов, которые негативно сказываются как на нынешней жизни, так и на перспективах, особенно в глазах молодого поколения. С помощью этой программы мы хотим усилить голоса активных представителей гражданского общества, чтобы они могли высказываться по теме развития Ида-Вирумаа.
Основные рекомендации, подготовленные инициативной группой, будут обсуждаться с представителями различных социальных групп и политических сил в Ида-Вирумаа перед местными выборами, которые состоятся осенью 2025 года.