Дмитрий Теперик: Идавирусцы планируют будущее своего края

Ида-Вирумаа и его жители уже более семи лет испытывают социально-экономические последствия затяжных кризисов, которые негативно сказываются как на нынешней жизни, так и на перспективах, особенно в глазах молодого поколения. С помощью этой программы мы хотим усилить голоса активных представителей гражданского общества, чтобы они могли высказываться по теме развития Ида-Вирумаа.