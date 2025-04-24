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Дмитрий Теперик: Идавирусцы планируют будущее своего края

Дмитрий Теперик, директор Центра информации о безопасности и обороне
Дмитрий Теперик, директор Центра информации о безопасности и обороне Фото: Eero Vabamägi

Начиная с февраля этого года представители гражданского общества Ида-Вирумаа составляют видение развития региона до 2050 года, которое будет отвечать потребностям местного сообщества и соответствовать целям Эстонии в области устойчивого развития и безопасности.

Готовящийся документ описывает возможные направления развития и формирует будущее региона таким, каким его хотят видеть нынешнее и будущие поколения.

Ида-Вирумаа и его жители уже более семи лет испытывают социально-экономические последствия затяжных кризисов, которые негативно сказываются как на нынешней жизни, так и на перспективах, особенно в глазах молодого поколения. С помощью этой программы мы хотим усилить голоса активных представителей гражданского общества, чтобы они могли высказываться по теме развития Ида-Вирумаа.

Основные рекомендации, подготовленные инициативной группой, будут обсуждаться с представителями различных социальных групп и политических сил в Ида-Вирумаа перед местными выборами, которые состоятся осенью 2025 года.

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