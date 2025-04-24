Взрослые могут пройти вакцинацию от дифтерии и столбняка в аптеках

Что представляет собой дифтерия?

Дифтерия — это тяжелое бактериальное заболевание, проявляющееся воспалением глотки, гортани и носа. Дифтерия распространяется при прямом контакте от человека к человеку, а также воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание обычно поражает верхние дыхательные пути или кожу, реже – слизистые оболочки глаз или половых органов.

Дифтерией может заразиться человек любого возраста. Без лечения инфицированный человек может распространять болезнь в течение 2-3 недель. Заболевание начинается с воспаления нёба, которое может распространиться на остальные части дыхательных путей. Возникают сероватые, белесые или темные из-за кровотечения пятна, которые распространяются по краю миндалины. Если налет распространится на горло, трахею и бронхи, может возникнуть закупорка дыхательных путей. Дети подвергаются особому риску, поскольку у них развивается отек гортани и удушье. Осложнения могут поражать почки, сердце и нервную систему. Также возникают паралич мышц мягкого неба и воспаление легких. Данное заболевание может быть и смертельным.