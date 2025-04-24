Взрослые могут пройти вакцинацию от дифтерии и столбняка в аптеках

Начиная с апреля расширились возможности для взрослых защитить себя от опасных инфекционных заболеваний – дифтерии и столбняка. Теперь ревакцинацию против дифтерии и столбняка (dT) можно сделать и целом ряде аптек по всей Эстонии.
Вакцинации от дифтерии и столбняка начинают проводить на третьем месяце жизни. Вторая и третья прививки делаются с интервалом в шесть недель, а четвертая доза вакцины вводится на втором году жизни ребенка. Затем детей ревакцинируют в возрасте 6-7 лет и 15-16 лет. Департамент здоровья рекомендует взрослым проходить ревакцинацию вакциной dT каждые десять лет, чтобы обеспечить длительную иммунную защиту от этих серьезных заболеваний. Поскольку многие люди склонны забывать об этой вакцине, вакцинация в аптеке поможет повысить осведомленность людей и обеспечить лучшую доступность данной услуги.
Услуги вакцинации и закупка вакцин организуются Кассой здоровья. «Вакцинация против дифтерии и столбняка является частью государственной программы иммунизации Эстонии и единственной бесплатной вакциной, доступной в рамках программы для взрослых трудоспособного возраста», – объясняет Ханна Яэ, руководитель сферы обслуживания в аптеках и услуг вакцинации Кассы здоровья. «Расширение возможностей услуг вакцинации в аптеках – важный шаг на пути к повышению доступности профилактических услуг», – добавляет Яэ.
«Вакцинация в аптеке — это быстрый и удобный для всех способ позаботиться о своем здоровье, который можно совместить, например, с обычным походом за покупками. Зачастую аптека — это ближайшее место, где человек может сделать прививку, большой плюс аптек и в том, что они также открыта после рабочих часов и по выходным», – рассказала Ли Роотслане, глава Союза фармацевтов Эстонии. Записаться на вакцинацию в аптеке можно на сайте vaktsineeriaapteegis.ee.
Вакцинация в аптеках проводится на основании предварительной записи и проводится медицинским работником, прошедшим соответствующую подготовку. Вакцины против дифтерии и столбняка для взрослых являются бесплатными и данную прививку необходимо обновлять каждые 10 лет.
Помимо аптек, услуги по вакцинации от дифтерии и столбняка предлагают также некоторые врачи по гигиене труда по всей Эстонии. Визит к врачу по гигиене труда — удобный способ обновить свою иммунную защиту. Это особенно важно для тех рабочих мест, где существует повышенный риск получения травм, ушибов или загрязненных ран. Мы рекомендуем работникам уточнить у своего работодателя или врача по гигиене труда, доступна ли вакцина у их оказателя услуг. Вакцинацию можно пройти и в кабинете семейного врача или в вакцинационных кабинетах по всей Эстонии.
Родители также могут проверить, защищены ли их дети от дифтерии и столбняка. В Эстонии дети вакцинируются от этих заболеваний в рамках государственной программы иммунизации. Мы рекомендуем родителям регулярно проверять записи о вакцинации своего ребенка на Портале здоровья www.terviseportaal.ee и при необходимости консультироваться с семейным врачом. Если ребенок не был вакцинирован или пропустил положенные ему прививки, необходимую защиту можно восстановить, посетив семейного врача.
Дифтерия и столбняк — потенциально опасные для жизни заболевания, распространение которых можно эффективно предотвратить с помощью регулярной вакцинации. Теперь у взрослых есть возможность сделать прививку в удобных условиях в аптеке, у врача по гигиене труда, а также в центре семейного врача или в кабинете вакцинации.
Что представляет собой дифтерия?
Дифтерия — это тяжелое бактериальное заболевание, проявляющееся воспалением глотки, гортани и носа. Дифтерия распространяется при прямом контакте от человека к человеку, а также воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание обычно поражает верхние дыхательные пути или кожу, реже – слизистые оболочки глаз или половых органов.
Дифтерией может заразиться человек любого возраста. Без лечения инфицированный человек может распространять болезнь в течение 2-3 недель. Заболевание начинается с воспаления нёба, которое может распространиться на остальные части дыхательных путей. Возникают сероватые, белесые или темные из-за кровотечения пятна, которые распространяются по краю миндалины. Если налет распространится на горло, трахею и бронхи, может возникнуть закупорка дыхательных путей. Дети подвергаются особому риску, поскольку у них развивается отек гортани и удушье. Осложнения могут поражать почки, сердце и нервную систему. Также возникают паралич мышц мягкого неба и воспаление легких. Данное заболевание может быть и смертельным.
Что представляет собой столбняк?
Столбняк — это бактериальное инфекционное заболевание, характеризующееся развитием мышечных судорог. Столбняк вызывают бактерии, обнаруженные в поверхности земли, например в почве, навозе, навозе и пыли. Опасность заражения столбняком связана с возникновением ссадин, порезов и колотых ран и заноз, пронизывающих кожу, а также с укусами насекомых и животных. Столбняк не передается от человека к человеку, поэтому больной человек безопасен для окружающих.
Инкубационный период столбняка длится от 1 до 21 дня, в среднем 7 дней. Столбняк обычно начинается со спазма жевательных мышц, за которым следует затруднения глотания и скованность мышц шеи, плеч и спины. Позже спазм распространяется на все подвластные воле мышцы. В более легких случаях заболевание излечимо, в более тяжелых случаях оно заканчивается летальным исходом. Столбняк вызывается очень небольшим количеством токсина. Иммунитет после перенесенного заболевания не развивается, а значит, человеку необходимо сделать повторную прививку, чтобы предотвратить следующее заболевание.
Более подробную информацию об этом можно прочитать на сайте государственной системы вакцинации www.vaktsineeri.ee