Гендерный разрыв в зарплатах составляет 13%

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что разрыв в зарплатах составил более 20% в пяти сферах деятельности: в финансовой и страховой деятельности (25,5%), в сфере информации и связи (24,4%), в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и мотоциклов (23,5%), в здравоохранении и социальных услугах (20,7%), а также в обрабатывающей промышленности (20,2%). Наибольшее изменение по сравнению с 2023 годом наблюдалось в предоставлении прочих видов услуг: если в 2023 году гендерный разрыв составлял -18,4%, то в 2024 году он достиг 14,8%.

Отрицательным разрыв в зарплатах был только в одной сфере — в транспорте и складском хозяйстве (-7,1%). «Это означает, что женщины зарабатывали в этой сфере деятельности в среднем больше, чем мужчины», — уточнила Саагпакк. Она добавила, что небольшой разрыв в зарплатах был также в следующих сферах деятельности: водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением расходов (3,6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,9%), операции с недвижимым имуществом (6%), а также государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6,5%).

«Наибольшая средняя почасовая брутто-зарплата была в сфере информации и связи, в которой мужчины зарабатывали 21,6 евро и женщины — 16,3 евро в час. В сфере финансовой и страховой деятельности мужчины зарабатывали 20,7 евро, женщины — 15,4 евро в час», — сказала аналитик.

Самой низкой почасовая брутто-зарплата как у мужчин, так и у женщин была в сфере услуг по проживанию и питанию — 8,4 и 7,1 евро соответственно.