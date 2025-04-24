Гендерный разрыв в зарплатах составляет 13%

По данным Департамента статистики, почасовая брутто-зарплата у женщин в 2024 году была на 13,2% ниже, чем у мужчин. По сравнению с предыдущим годом гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 0,1 процентных пункта.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что разрыв в зарплатах составил более 20% в пяти сферах деятельности: в финансовой и страховой деятельности (25,5%), в сфере информации и связи (24,4%), в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и мотоциклов (23,5%), в здравоохранении и социальных услугах (20,7%), а также в обрабатывающей промышленности (20,2%). Наибольшее изменение по сравнению с 2023 годом наблюдалось в предоставлении прочих видов услуг: если в 2023 году гендерный разрыв составлял -18,4%, то в 2024 году он достиг 14,8%.
Отрицательным разрыв в зарплатах был только в одной сфере — в транспорте и складском хозяйстве (-7,1%). «Это означает, что женщины зарабатывали в этой сфере деятельности в среднем больше, чем мужчины», — уточнила Саагпакк. Она добавила, что небольшой разрыв в зарплатах был также в следующих сферах деятельности: водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением расходов (3,6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,9%), операции с недвижимым имуществом (6%), а также государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6,5%).
«Наибольшая средняя почасовая брутто-зарплата была в сфере информации и связи, в которой мужчины зарабатывали 21,6 евро и женщины — 16,3 евро в час. В сфере финансовой и страховой деятельности мужчины зарабатывали 20,7 евро, женщины — 15,4 евро в час», — сказала аналитик.
Самой низкой почасовая брутто-зарплата как у мужчин, так и у женщин была в сфере услуг по проживанию и питанию — 8,4 и 7,1 евро соответственно.
Аналитик отметила, что с 2011 года разрыв в зарплатах в Эстонии сократился на 9,7 процентных пункта. «Почасовая брутто-зарплата повысилась за последние 13 лет как у мужчин, так и у женщин более чем на 6 евро — соответственно на 6,6 и 6,3 евро», — сказала аналитик.
«Гендерный разрыв в зарплатах служит одним из индикаторов общего гендерного равенства в обществе», — отметила советник Министерства экономики и коммуникаций Эва Лийна Клийман. Она добавила, что разница в средней заработной плате у мужчин и женщин имеет очень негативные последствия, поскольку зарплата влияет на наше благополучие не только в настоящий момент, но и в будущем. Например, существующее сегодня неравенство оказывает прямое воздействие на различные пособия и пенсии.
«Для сокращения гендерного разрыва в зарплатах необходимо уменьшить влияние гендерных стереотипов на возможности женщин и мужчин и увеличить прозрачность оплаты труда. Важно также то, как в нашем обществе ценится и оплачивается труд в социальных сферах, таких как образование, уход и здравоохранение. При этом оплата труда в этой отрасли во многом зависит от политических решений», — признала Эва Лийна Клийман.