Правительство одобрило объединение Йыхви и Тойла

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, слияние важно для обеспечения более сильного местного самоуправления.

«Это добровольное объединение создаст значительно более сильное и эффективное местное самоуправление в Ида-Вирумаа, которое сможет эффективнее использовать ресурсы и вносить более стратегический вклад в развитие региона. Сильный и хорошо функционирующий региональный центр, такой как новый муниципалитет Йыхви, важен для конкурентоспособности и сбалансированного развития всей Эстонии. Это хороший пример того, как местная инициатива может привести к лучшему и более эффективному управлению в Эстонии», — сказал он.

В результате слияния двух волостей будет образован новый муниципалитет общей площадью 290 квадратных километров. Население объединенной волости составит почти 15 800 жителей.

В ходе переговоров об объединении двух самоуправлений было решено, что будущее самоуправление будет называться Йыхвиская волость.

Объединяющиеся самоуправления подчеркнули, что объединение волости Йыхви и Тойла позволит создать более сильную и эффективную волость в Ида-Вирумаа, способную предоставлять более качественные общественные услуги и поддерживать устойчивое развитие региона.