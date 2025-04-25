Куда обращаться, если вы стали жертвой сексуального насилия?

Сексуальное насилие - это не только изнасилование или его угроза. Это гораздо более широкое явление, охватывающее любые ситуации, в которых кто-то заставляет другого человека против воли участвовать в сексуальных действиях.
Сексуальное насилие - это принуждение другого человека к сексуальным действиям, включая:
- половую связь или попытку таковой
- нежелательные сексуальные замечания или попытки сближения
- иные принудительные действия сексуального характера (например, принуждение к беременности, аборту, участию в порнографии и т.д.).
Важно понимать, что сексуальное насилие - это не только физическое нападение. Оно может выражаться также в психологическом давлении, манипуляциях, нежелательных прикосновениях, угрозах или ситуациях, в которых человек не способен дать осознанное согласие - например, находясь в состоянии опьянения, под действием наркотиков или во сне.
Сексуальное насилие может произойти где угодно - дома, на работе, в интернете или в общественном месте, и насильником может быть как незнакомец, так и знакомый, партнер или член семьи. Это форма насилия, которая часто скрывается за молчанием и чувством стыда.
Что такое согласие с энтузиазмом?
Во всех сексуальных действиях важнее всего - согласие. У вас всегда есть право передумать и сказать НЕТ! Согласие нужно получать не только в первый раз, но и в длительных отношениях или браке.
Если согласие не дано, это может оказаться сексуальным насилием. Предпосылкой для сексуальных действий является согласие обеих сторон - добровольное и без давления, осознанное (спящий человек не может дать согласие) и подлежащее отзыву в любой момент.
"Ну, я не знаю", "Нет, не сейчас", молчание, отворачивание, лежание без движения - это НЕ энтузиастическое согласие.
"Не хочу" - "А может, все-таки хочешь?" - "Ну ладно" - это НЕ энтузиастическое и НЕ добровольное согласие.
Согласие должно быть понятно обеим сторонам. Только четкое "да" означает "да". Это правило следует соблюдать как в первый раз, так и в длительных отношениях, и если сексуальная активность меняется. Согласие означает, что оно дано добровольно, без манипуляций.
Почему сексуальное насилие так вредно?
Опыт специалистов показывает, что последствия сексуального насилия выходят далеко за рамки физического вреда. Оно подрывает чувство безопасности жертвы и может глубоко повлиять на психическое и эмоциональное здоровье.
Опыт каждой жертвы индивидуален и уникален - никакая реакция не является "неправильной". Кто-то рассказывает о случившемся сразу, кто-то держит это в себе годами, пока не почувствует, что готов обратиться за помощью или рассказать. Все реакции понятны и присущи человеку: слезы, гнев, онемение, замешательство, чувство вины, желание побыть одному или наоборот - поговорить. Ни одна из этих реакций не является неправильной. Это естественные реакции на болезненный и травматический опыт.
Возможные последствия cексуальногo насилия:
- посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - повторяющиеся воспоминания, тревога, избегание
- депрессия, тревожные расстройства, бессонница
- чувство вины и стыда, даже если человек ни в чем не виноват
- изоляция, трудности в общении, потеря доверия
- снижение самооценки.
По словам консультантов, жертвы часто чувствуют, что они в чем-то виноваты или что должны были поступить иначе. Но то, что произошло - не ваша вина. И вы не один (не одна). Ответственность всегда лежит на авторе насилия.
Где получить поддержку и помощь?
Если вы стали жертвой сексуального насилия - сегодня или в прошлом - знайте, что вы не одни. Специалисты, кризисные центры и службы поддержки существуют именно для того, чтобы помочь.
Служба помощи жертвам Департамента социального страхования работает круглосуточно по телефону 116 006. При желании можно договориться о личной встрече с консультантом - по телефону или через среду самообслуживания на сайте департамента. Помощь есть - не оставайтесь один на один со своей болью.
Консультанты выслушают, поддержат и помогут найти решение. Вы можете рассчитывать на конфиденциальность и уважительное отношение к выбору. Вас никто не заставит что-либо делать или предпринимать. Служба помощи не передает информацию в полицию без вашего согласия. Даже в случае подозрения на серьезное преступление дальнейшие шаги обсуждаются вместе с пострадавшим и с обеспечением безопасности. Вам не придется справляться со всем в одиночку - помощь рядом.
Если сексуальное насилие произошло в течение последних 7 дней
Если имело место изнасилование, сексуальное нападение или есть подозрение, что что-то произошло (даже если точно не помните), важно как можно скорее обратиться в кризисный центр помощи пострадавшим от сексуального насилия. Чем быстрее получите помощь, тем лучше вас смогут там поддержать - как физически, так и эмоционально.
Кризисные центры работают на базе четырех больниц в Эстонии:
- женская клиника Ляэне-Таллиннской центральной больницы на ул. Сыле
- Ида-Вируская центральная больница (ул. Илмаяама, 12, Кохтла-Ярве; вход: через отделение экстренной медицины (EMO); тел. 331 1094)
- Пярнуская больница
- Клиника Тартуского университета.
Можно обратиться в любой центр вне зависимости от места жительства. Помощь доступна круглосуточно для всех - мужчин и женщин, детей и взрослых, людей с разной гендерной и сексуальной идентичностью.
В центрах работают медсестры и акушерки, которые относятся к пострадавшим с сочувствием и деликатностью, выслушивают и поддерживают в безопасной обстановке. При согласии жертвы проводится медицинский осмотр для выявления возможных травм, предлагаются меры предотвращения беременности и тестирование на ЗППП, а также, при необходимости, собираются судебно-медицинские доказательства. Поддержка предоставляется индивидуально, также можно получить помощь в обращении в полицию, если жертва этого хочет. У пострадавшего есть право на психологическое консультирование или психотерапию для преодоления травмы.
Если вам угрожает опасность или вы боитесь за свою или чужую безопасность - звоните по номеру 112. Полиция знает, что в случае сексуального насилия первым делом нужно обращаться в кризисный центр.
Что такое сексуальное преступление?
Не все акты сексуального насилия являются сексуальными преступлениями в контексте Уголовного кодекса. То есть не все действия наказуемы по закону.
Сексуальные преступления описаны в параграфах §141-145¹, 175¹, 178-179 Уголовного кодекса. Их расследует полиция, и они относятся к преступлениям против личности.
Общее между ними то, что нарушена сексуальная свобода человека - право самому решать, вступать ли в сексуальные отношения, с кем, как и когда. Нарушаются свобода, телесная неприкосновенность и человеческое достоинство. Право на сексуальное самоопределение - одно из основных прав человека.
В Эстонии возраст сексуального самоопределения - 16 лет. Это значит, что половой акт взрослого с лицом моложе 16 лет - всегда сексуальное преступление. Цель - защитить детей от сексуального насилия и обеспечить их нормальное развитие, включая половое созревание.
Сексуальные преступления делятся на: контактные - например, изнасилование, и неконтактные - например, производство или распространение детской порнографии.
Сексуальное домогательство относится к преступлениям против равноправия и регулируется §153¹ Уголовного кодекса.