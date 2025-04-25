Куда обращаться, если вы стали жертвой сексуального насилия?

Сексуальное насилие - это принуждение другого человека к сексуальным действиям, включая: половую связь или попытку таковой

нежелательные сексуальные замечания или попытки сближения

иные принудительные действия сексуального характера (например, принуждение к беременности, аборту, участию в порнографии и т.д.).

Важно понимать, что сексуальное насилие - это не только физическое нападение. Оно может выражаться также в психологическом давлении, манипуляциях, нежелательных прикосновениях, угрозах или ситуациях, в которых человек не способен дать осознанное согласие - например, находясь в состоянии опьянения, под действием наркотиков или во сне.

Сексуальное насилие может произойти где угодно - дома, на работе, в интернете или в общественном месте, и насильником может быть как незнакомец, так и знакомый, партнер или член семьи. Это форма насилия, которая часто скрывается за молчанием и чувством стыда.

Что такое согласие с энтузиазмом?

Во всех сексуальных действиях важнее всего - согласие. У вас всегда есть право передумать и сказать НЕТ! Согласие нужно получать не только в первый раз, но и в длительных отношениях или браке.

Если согласие не дано, это может оказаться сексуальным насилием. Предпосылкой для сексуальных действий является согласие обеих сторон - добровольное и без давления, осознанное (спящий человек не может дать согласие) и подлежащее отзыву в любой момент.