Почему киберпреступников не задерживают?

Лийза-Ли Пакоста, министр юстиции и цифровых технологий ("Eesti 200"):

- В какой-то степени кажется само собой разумеющимся, что кибергигиена - это то, чему нужно уделять внимание так же, как, например, мытью рук. Однако рост киберпреступности действительно возможен благодаря тому, что как предприятия, организации и публичный сектор, так и простые люди не способны в достаточной мере уделять внимание киберзащите или зачастую не используют также непосредственно даваемые рекомендации.

В то же время все эти возможности используют для активизации кибератак злоумышленники, враждебные к нам или преступные личности. Число киберинцидентов действительно удвоилось за год. Это значит, что мы должны существенно повысить информированность людей. Это самое действенное средство для предотвращения киберинцидентов.

Теперь, что касается мошенничеств, например, телефонных, то это стопроцентно предотвратимый вид преступлений. То есть тут опять же играет роль повышение информированности. Людям надо напоминать, что, к сожалению, технологические средства дошли до того, что вам может позвонить преступник с телефонного номера вашего внука и рассказать голосом внука о том, что он попал в ужасное несчастье, что, конечно, сразу вызывает у дедушки или бабушки взрыв эмоций и желание немедленно помочь.

Тут можно дать такую рекомендацию: задайте звонящему какой-нибудь вопрос, ответ на который знает только ваш настоящий внук, чтобы проверить, действительно ли звонящий является вашим внуком. Уже только от такой меры безопасности будет очень много пользы.

Что касается борьбы правоохранительных органов с киберпреступностью, то Госпрокуратура под руководством нового государственного генпрокурора Астрид Аси серьезно взялась за это, и одной из причин, почему именно Астрид Аси оказалась той кандидатурой, которая заняла должность государственного генпрокурора, стали ее основательные знания в сфере ИТ. Она планирует сделать приоритетными областями в работе прокуратуры борьбу с киберпреступностью, а также с массовой преступностью - например, с кражами велосипедов, мобильных телефонов и тому подобного, - и я всячески поддерживаю ее в этом.