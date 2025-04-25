Учитель физики Сергей Павлов: "Нет нерешаемой проблемы, есть вопрос, на который всегда можно найти ответ"

Одной из больших проблем Ида-Вирумаа называют отток из региона талантливой молодежи. Затормозить этот процесс и стать важнейшим фактором развития могут возможности в сфере высшего образования. О том, как привлечь молодежь к точным наукам, мы поговорили с преподавателем Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Сергеем Павловым, который специализируется на робототехнике и автоматизации производства.
CV: Сергей Павлов
- Родился в Нарва-Йыэсуу.
- Закончил Нарвскую гуманитарную гимназию.
- Продолжил образование в Вирумааской высшей школе, получив профессию преподавателя информатики, математики и физики.
- В Тартуском университете защитил два диплома - по специальностям "педагогика" и "физика".
- Получил образование и в Таллиннском техническом университете по специальности "бизнес-инфотехнологии".
- Карьеру учителя начал в школе Муствеэ, где преподавал точные науки 15 лет.
- С 2013 года - лектор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, инженер по развитию центра ViDRIK. Параллельно работает учителем физики в Кохтла-Ярвеской гимназии.
- В 2022 году вошел в тройку финалистов на присвоение звания "Учитель года" республиканского конкурса "Эстония учится и благодарит".
- Вы работаете в колледже уже более десяти лет и можете сделать вывод - не оскудел ли наш регион на талантливую молодежь?
- Умных ребят всегда много. Так же, как и желающих поступить к нам учиться: каждый год кандидируют больше ста человек и конкуренция довольно большая. Это при том, что для способных и целеустремленных выпускников школ весь мир открыт и немало таких, кто заранее определился.
Что мы делаем для того, чтобы абитуриенты пришли именно к нам? Сотрудничаем со школами, причем не только в Ида-Вирумаа, но и в других регионах. Организуем различные мероприятия - дни открытых дверей, курсы по интересующим школьников темам, лекции и мастер-классы. В некоторых, например, в Кохтла-Ярвеской гимназии, есть целый модуль, помогающий ближе познакомиться с программами и условиями обучения, а также получить дополнительные знания о том, чему у нас можно научиться. Мы также тесно сотрудничаем с Ида-Вирумааским центром профобразования - оттуда тоже приходит немало ребят, которые не только заканчивают бакалавриат, но и продолжают учиться в магистратуре.
- То есть, как правило, к вам приходят учиться мотивированные абитуриенты?
- На заочное отделение поступают обычно более взрослые люди, которые знают, зачем они сюда пришли, какие новые навыки и знания им нужны. Контингент разный, и не только местные жители, приезжают в Кохтла-Ярве из столицы и других городов, даже с островов, потому что у нас - гибкая система, можно учиться по выходным. Работающим людям это удобно.
Конечно, с мотивированными студентами работать и легче, и интереснее.
На дневное отделение приходит в основном молодежь из гимназий, и, к сожалению, лишь меньше половины могут объяснить свою цель. Нередко слышу: "Родители заставили, просто хочу получить высшее образование, надо чем-то заниматься и так далее". Что есть - то есть, стараемся найти подход ко всем.
По своему опыту могу сказать, что мотивировать детей заниматься точными науками надо начинать уже в основной школе, в чем убедился еще раз, работая в Кохтла-Ярвеской гимназии. Когда дети приходят в гимназию с хорошим уровнем химии, физики, биологии, им легче все дается, а у кого слабая подготовка, им трудно и мотивации нет.
- Часто студенты уходят?
- Бывает, уже на первом семестре, если не видят цели и не хотят трудиться. Но я и мои коллеги стараемся удержать, потихоньку нащупывать то, что может заинтересовать и мотивировать. Это процесс, которым надо заниматься. Есть очень умные ребята, главное, их не потерять. Мое глубокое убеждение: нет нерешаемых проблем, есть вопрос, на который всегда можно найти ответ.
Практика показывает, что, если человек нацелен учиться, рано или поздно придет понимание предмета и интерес проявится. Студенты принимают вызовы, некоторые уже после первой практики начинают работать, и иногда даже не из-за денег, а потому, что увлекает, им интересно.
Лучший метод для развития интереса - проекты. В течение семестра каждый студент делает свой проект и защищает его. Эта работа помогает развивать не только профессиональные навыки, но и общения, самовыражения, самоконтроля - планирование времени и прочее. Опыт показывает, что именно такая практика нередко становится тем самым мотиватором, который приводит в профессию.
Вирумааский колледж дает прикладное образование, проекты, в которых студенты участвуют, позволяют им написать в CV, что они делали, какой есть опыт, что всегда на первом месте для работодателя.
Студентов дневного отделения постоянно привлекаем также к организации и проведении мероприятий в школах. Даже платим стипендии, небольшие, но это тоже мотивирует. Меня лично больше всего радует, когда они сами просятся поучаствовать, и вижу, что притягивает не возможность заработать, а именно интерес к процессу, смелость.
- Реальные предметы сложные...
- Конечно. Всегда говорю студентам, что трудности - это нормально, это то, что дает возможность развиваться самому. Стараюсь убедить, что, если сложно, не надо опускать руки - заняться и попытаться разобраться. Зазубрить материал и сдать зачет или экзамен всегда можно, а понять - это уже другой уровень: прочитал, разобрался, в памяти останется надолго, если не на всю жизнь. Никогда ведь не знаешь точно, что может пригодиться.
Высшее образование - это тяжелый труд, вы должны сами планировать свое время, преподаватель ставит задачи, вы учитесь их решать. Учим не только для диплома - готовим инженеров, которые будут применять свои знания на производстве, должны уметь руководить, находить технологии и, если чего-то не знают, умеют найти возможность научиться.
- Вы организовали в колледже кружок роботики, как успехи?
- Временно приостановили, но думаю о возобновлении. Нужны заинтересованные люди, несколько лет назад была такая группа, мы начинали с нуля, было очень интересно. Они все уже закончили учебу, работают, но до сих пор приезжают, что-то делают в нашей лаборатории, участвуют в соревнованиях. Техника меняется, возможности тоже - хочется развивать это направление, надеюсь, получится.
- Учиться в колледж приезжают отовсюду, но как вы считаете, почему местная молодежь уезжает из региона?
- Причины разные. Возможно, это ограниченные возможности для развития карьеры. Иногда молодым специалистам трудно найти работу в регионе, соответствующую их квалификации и потенциалу. В некоторых случаях абитуриенты не находят подходящую для себя специальность в образовательных учреждениях Ида-Вирумаа. Кого-то привлекает романтика других краев...
Важная причина - рынок труда в Ида-Вирумаа не всегда может предложить достаточно высокие зарплаты для специалистов в определенных областях, это побуждает уезжать молодежь в более развитые регионы. Хотя стоит заметить, что зарплата выпускников Вирумааского колледжа превышает среднюю по Эстонии, и зачастую студенты уже во время учебы находят себе место работы по специальности. Вряд ли есть предприятие в Ида-Вирумаа, где бы не трудился наш выпускник. Большое количество инженеров на "Viru Keemia Grupp" и "Eesti Energia" - наши выпускники.
Несмотря на то, что у нас маленький колледж, но так как здесь изучают именно производственные технологии, спрос на молодых специалистов большой - наши выпускники работают на предприятиях по всей Эстонии. Приходят также на дополнительное обучение - сейчас "Eesti Energia" заказала такое для 20 инженеров.
- Какими личными достижениями можете гордиться?
- Учитель горд своими учениками. Мои первые ученики - из Муствеэской школы стали врачами, инженерами, психологами и так далее. Выпускники колледжа хорошо себя зарекомендовали на производствах и предприятиях в Эстонии и за рубежом, пользуются спросом на рынке труда, занимают высокие должности, руководят проектами, являются ведущими специалистами. Все это - повод для гордости, когда ты причастен к процессу.
Всегда стараюсь способных ребят вытягивать, нередко это влияет на их карьеру. Могу привести такой пример - молодой человек работал в полиции, в патрульной службе. Решив, что хочет изучать инфотехнологии, пришел к нам на заочное отделение. Карьерных амбиций у него не было, просто интерес. Но, начав практически с нуля, за три с половиной года развился настолько, что в итоге сменил сферу деятельности - перешел в военное министерство специалистом по инфотехнологиям.
- Интересно, а как вы сами пришли к преподаванию?
- Родился в Нарва-Йыэсуу, в пятилетнем возрасте переехал с родителями в Нарву. Там закончил гуманитарную гимназию, сейчас это Нарвский языковой лицей. Пошел учиться в Вирумааскую высшую школу на учителя информатики, математики и физики. Выбор не случайный - еще в школе помогал с этими предметами своим одноклассникам, и мне нравилось.
Через четыре года уехал в Тарту, где в университете закончил физический факультет и защитил два диплома - педагогический и по физике. Еще во время учебы предложили работать по специальности в школе Муствеэ, где трудился 15 лет. Многие удивлялись - как я выдержал так долго, но если работа по душе, а коллектив очень хороший, сплоченный и доброжелательный, то что еще нужно?
Почему уехал? Моя жена тоже преподавала в этой же школе 11 лет, но все время хотела работать по своей специальности - заниматься математической статистикой. Устроилась в колледж, а потом и меня порекомендовала. Охотно вернулся в Ида-Вирумаа, потому что видел здесь большой потенциал.
- Школа и вуз все-таки очень разные вещи. Пришлось переучиваться?
- Это новый уровень, спасибо коллегам, которые поддерживали и помогали. Практически все пришлось начинать заново. Но я люблю учиться новому и было интересно самому развиваться, создавать программы, искать проекты...
- О результатах этих стараний говорит факт, что в 2022 году вас номинировали на республиканский конкурс "Учитель года". Наверняка приглашали поработать в главном здании. Не было амбиций уехать в Таллинн? У вас два сына и дочь, считается, что в столице для развития детей больше возможностей...
- Нет разницы, где сидеть. На самом деле и здесь есть много возможностей, все зависит от человека - если он готов принять вызовы и развиваться. Для меня тоже всегда есть чему учиться и к чему стремиться. В следующем учебном году у нас в колледже открывается новая лаборатория по роботике и энергетике, новое оборудование - это непочатый край возможностей для саморазвития.
Если говорить о детях - есть элитные школы в Таллинне и Тарту, создавшие себе такую репутацию, что родители правдами и неправдами стремятся устроить туда своего ребенка. Но зачем? Если он способный, активный, в любой школе останется таким же и у него будет возможность развиваться. Когда ребенок сам готов учиться, успех не зависит от места проживания, тем более в современном мире, когда есть огромное количество ресурсов, которые могут способствовать развитию. Муствеэ - небольшой городок, и школа тоже небольшая, но оттуда выросли доктора разных наук.
Мои дети учатся самостоятельно, мы с женой если и помогаем, то только перед экзаменами, если нужно. Они знают, что стараются не для мамы или папы, а для себя. Старший сын в прошлом году закончил гимназию, поступил в университет, но взял академический отпуск, чтобы отслужить в армии и не прерывать учебу для этого. Средний заканчивает девятый класс, дочь - первоклассница.
- Какова роль семьи в мотивации ребенка на учебу?
- Главная. К сожалению, как показывает практика, зачастую родители вообще не участвуют в жизни детей - ушел в школу, там научат. Вырос - думай сам, что дальше. У школы нет обязанности воспитания, есть обязанность научить учиться, создать социальную среду, дать возможности общения. Когда дети видят, что родители сами стараются чего-то достичь, учатся, это их подстегивает.
Семья - главный фактор, который должен мотивировать и поддерживать. Когда позиция родителей такая: ты вырос, я дал деньги, иди учись - и дальше твои проблемы, есть два варианта - ребенок вообще ничего не захочет и не будет делать или, наоборот, вопреки всему станет успешным. Но это ведь лотерея...
- Сколько у вас сейчас студентов?
- Со всеми курсами плюс магистранты - около четырехсот, больше половины - заочники.
- Сколько же длится ваш рабочий день?
- Ненормированный - может начаться в семь утра и завершится в час ночи. По приходе домой все равно голова забита - строишь план на завтра, что-то продумываешь. Были моменты, когда нагрузка была очень большая. По полгода без выходных, особенно когда запустили магистерские программы.
Давно привык к такому ритму, есть и плюсы, например, для меня всегда важно видеть, как развиваются студенты, что они делают и как растут. Самая важная роль педагога - создать возможности. Если это удается, студент их принимает, использует и в ходе этого процесса начинает саморазвиваться - это лучшая оценка моего труда и компенсация всех неудобств.
- Живя в таком режиме, как восстанавливаете силы и энергию?
- Очень здорово, когда появляется возможность выкроить несколько дней, чтобы провести их с семьей, куда-то съездить. Главное, сменить обстановку, потому что дома расслабиться и отвлечься от забот сложно. Если в середине учебного года удается взять неделю на отдых - это счастье. Мы только что съездили в Италию - получили множество впечатлений и заряд энергии, отдохнули, несмотря на то, что полностью отключиться и там не можешь - студенты звонят и пишут, надо отвечать.
Плюс работы педагога - длинный отпуск летом, тогда тоже путешествуем, по своей стране или ездим за границу.
- Где побывали и о каких путешествиях мечтаете?
- По европейским странам много поездили, мечтаем посетить Японию, Китай и другие, про которые много читаем и смотрим, но всегда ведь хочется увидеть своими глазами.