Учитель физики Сергей Павлов: "Нет нерешаемой проблемы, есть вопрос, на который всегда можно найти ответ"

Через четыре года уехал в Тарту, где в университете закончил физический факультет и защитил два диплома - педагогический и по физике. Еще во время учебы предложили работать по специальности в школе Муствеэ, где трудился 15 лет. Многие удивлялись - как я выдержал так долго, но если работа по душе, а коллектив очень хороший, сплоченный и доброжелательный, то что еще нужно?

Почему уехал? Моя жена тоже преподавала в этой же школе 11 лет, но все время хотела работать по своей специальности - заниматься математической статистикой. Устроилась в колледж, а потом и меня порекомендовала. Охотно вернулся в Ида-Вирумаа, потому что видел здесь большой потенциал.

- Школа и вуз все-таки очень разные вещи. Пришлось переучиваться?

- Это новый уровень, спасибо коллегам, которые поддерживали и помогали. Практически все пришлось начинать заново. Но я люблю учиться новому и было интересно самому развиваться, создавать программы, искать проекты...

- О результатах этих стараний говорит факт, что в 2022 году вас номинировали на республиканский конкурс "Учитель года". Наверняка приглашали поработать в главном здании. Не было амбиций уехать в Таллинн? У вас два сына и дочь, считается, что в столице для развития детей больше возможностей...