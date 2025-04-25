Нарва одобрила слияние Narva Vesi с водоканалом Нарва-Йыэсуу

Горсобрание Нарвы большинством голосов одобрило слияние Narva Vesi с водным предприятием в Нарва-Йыэсуу.
Вопрос слияния двух предприятий обсуждался в течение как минимум двух последних лет. После объединения акционерное общество Narva Vesi получит статус регионального предприятия, что в дальнейшем откроет доступ к инвестициям из фондов, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Для завершения процесса слияния необходимо также получить позитивное решение городского собрания Нарва-Йыэсуу, которое состоится 30 апреля. По словам руководства Narva Vesi, данное слияние не отразится на тарифах в приграничном городе.