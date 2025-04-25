Нарва одобрила слияние Narva Vesi с водоканалом Нарва-Йыэсуу

Вопрос слияния двух предприятий обсуждался в течение как минимум двух последних лет. После объединения акционерное общество Narva Vesi получит статус регионального предприятия, что в дальнейшем откроет доступ к инвестициям из фондов, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".