Денис Шалкаускас установил рекорд Эстонии

Учитель физкультуры Силламяэской эстонской основной школы Денис Шалкаускас в четверг установил рекорд Эстонии в забеге на милю по шоссе.
Шалкаускас преодолел 1609 метров со временем 4:13,4 на соревнованиях, проходивших в Португалии. Предыдущий рекорд Эстонии двухлетней давности на этой редкой дистанции, установленный Олави Алласом, был улучшен на 0,8 секунды.
Шалкаускас занял четвертое место на соревнованиях, проходивших в Маринья-Гранде, Португалия.
Мировой рекорд в этом виде — 3:51,3 — с прошлого года удерживается британским бегуном Элиотом Джайлсом.
Шалкаускас, ставший этой зимой чемпионом Эстонии в беге на 1500 и 3000 метров на закрытом стадионе, установил новый рекорд, свидетельствующий о том, что он подходит к летнему соревновательному сезону с хорошим настроем.