Денис Шалкаускас установил рекорд Эстонии

Шалкаускас преодолел 1609 метров со временем 4:13,4 на соревнованиях, проходивших в Португалии. Предыдущий рекорд Эстонии ​двухлетней давности на этой редкой дистанции, установленный Олави Алласом, был улучшен на 0,8 секунды.

Шалкаускас занял четвертое место на соревнованиях, проходивших в Маринья-Гранде, Португалия.

Мировой рекорд в этом виде — 3:51,3 — с прошлого года удерживается британским бегуном Элиотом Джайлсом.