Полиция задержала курьера, замешанного в мошенничествах в Ида-Вирумаа

«Мошенники обычно вербуют в мошеннические схемы через группы в социальных сетях совершенно обычных людей, которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Объявления о работе обещают хорошее вознаграждение курьерам, перевозящим наличные деньги. На вопрос людям отвечают, что такая деятельность является абсолютно разрешенной. На самом деле это незаконно и предоставление таких курьерских услуг является наказуемым в уголовном порядке. Следует воздержаться от подобных подработок, поскольку деятельность в качестве курьера по доставке денег рано или поздно приведет к разбирательству и лишению свободы», — сказал Ялг.

«Мы призываем всех жертв мошенничества при первой же возможности позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Чем быстрее информация поступит в полицию, тем больше вероятность остановить мошенничество и не допустить попадания денег в руки мошенников», — пояснил руководитель группы по расследованию экономических и киберпреступлений.

Полиция и прокуратура никогда не просят денег

Полиция напоминает, что, если вы заподозрили мошенничество, вам следует немедленно прекратить телефонный звонок. Вам также никогда не следует сообщать свой PIN-код или домашний адрес незнакомым людям, а также совершать с ними финансовые операции или передавать наличные деньги. Ни одно учреждение в Эстонии не будет просить у людей денег по телефону или просить их загрузить программное обеспечение, при помощи которого можно управлять их телефоном или компьютером.