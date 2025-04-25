Полиция задержала курьера, замешанного в мошенничествах в Ида-Вирумаа

На прошлой неделе сотрудники полиции Идаской префектуры задержали в волости Йыэляхтме Харьюского уезда 39-летнего мужчину, подозреваемого в участии в мошеннической схеме в качестве курьера. По ходатайству прокуратуры Вируский уездный суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.
За последние недели в полицию со всей Эстонии неоднократно поступали сообщения о мошенничестве, когда мошенники звонили потерпевшим и утверждали, что их близкий человек попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого мошенники просили деньги на покрытие расходов на лечение близкого человека, оплату услуг адвоката, освобождение из тюрьмы или медицинские расходы другой стороны, а также спрашивали домашний адрес потерпевшего. Затем курьер, участвующий в мошенничестве, приходит к человеку домой и у порога забирает у потерпевшего деньги.
Задержан в Харьюмаа
Руководитель группы из службы по расследованию экономических и киберпреступлений Ханнес Ялг сообщил, что на прошлой неделе в деревне Йыэляхтме Харьюского уезда сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в причастности к эпизодам мошенничества, совершенным в Йыхви, Нарве и Ахтме. «В середине апреля в полицию поступило несколько сообщений о случаях, когда жители Ида-Вирумаа передавали крупные суммы наличных денег дома или в условленном месте. Мы начали уголовное производство с целью расследования данных случаев и установили, что к данным мошенническим эпизодам может быть причастен 39-летний мужчина.
Курьера задержали вскоре после того, как он забрал деньги у двух потерпевших и отнес их к соучастникам мошенничества. При задержании у мужчины было обнаружено более 7000 евро наличными, которые мошенники выманили у людей. На данный момент мужчине предъявлено подозрение в четырех эпизодах мошенничества, ущерб по которым превышает 15 000 евро. «Точное количество случаев и ущерб будут установлены полицией в ходе дальнейшего расследования», — сказал руководитель группы.
«Мошенники обычно вербуют в мошеннические схемы через группы в социальных сетях совершенно обычных людей, которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Объявления о работе обещают хорошее вознаграждение курьерам, перевозящим наличные деньги. На вопрос людям отвечают, что такая деятельность является абсолютно разрешенной. На самом деле это незаконно и предоставление таких курьерских услуг является наказуемым в уголовном порядке. Следует воздержаться от подобных подработок, поскольку деятельность в качестве курьера по доставке денег рано или поздно приведет к разбирательству и лишению свободы», — сказал Ялг.
«Мы призываем всех жертв мошенничества при первой же возможности позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Чем быстрее информация поступит в полицию, тем больше вероятность остановить мошенничество и не допустить попадания денег в руки мошенников», — пояснил руководитель группы по расследованию экономических и киберпреступлений.
Полиция и прокуратура никогда не просят денег
Полиция напоминает, что, если вы заподозрили мошенничество, вам следует немедленно прекратить телефонный звонок. Вам также никогда не следует сообщать свой PIN-код или домашний адрес незнакомым людям, а также совершать с ними финансовые операции или передавать наличные деньги. Ни одно учреждение в Эстонии не будет просить у людей денег по телефону или просить их загрузить программное обеспечение, при помощи которого можно управлять их телефоном или компьютером.
По словам Вируского окружного прокурора Сергея Листова, телефонные мошенничества постоянно совершенствуются, и мошенники также умеют имитировать голоса родственников. Мошенник звонит человеку, выдавая себя за его родственника, который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, и другой человек якобы получил повреждения. В телефонном звонке могут также участвовать подставной врач и подставной полицейский, сообщающие жертве, что сейчас начнется уголовное производство и родственника посадят в тюрьму. «Чтобы этого не произошло, нужно немедленно заплатить деньги», — говорят мошенники, добавляя, что тут же приедет сотрудник прокуратуры и заберет деньги. Мошенники держат жертв в напряжении, требуя от них все время оставаться на линии, и, к сожалению, это заканчивается тем, что люди отдают в руки мошенников тысячи евро. «Напоминаем, что прокуратура и полиция никогда не станут просить деньги за то, чтобы не начинать уголовное производство», — сказал Листов.