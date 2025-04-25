Представительство Elisa в Йыхви временно закроется

25 апреля началась реновация представительства Elisa в Pargi Keskus в Йыхви, в результате которой клиенты смогут воспользоваться расширенным спектром услуг, более современным интерьером, быстрым ремонтом устройств и консультациями. Кроме того, после реновации в представительстве в Йыхви станет доступной электронная аутентификация и заключение договора в цифровой форме.
"В течение прошлого года мы перевели 13 представительств на безбумажные договоры о подключении, а в этом году внедрим такой же подход еще в трех представительствах. Первое обновляемое таким образом в этом году представительство находится в Йыхви. Отпадает необходимость распечатывать кучу страниц (преддоговорную памятку и две копии самого договора) - вся информация сосредоточена в цифровых каналах. Клиент в представительстве может ознакомиться со всей необходимой информацией на планшете, подписать документы прямо на экране и позже посмотреть их в нашей среде самообслуживания», объяснила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.
Реновация объединит представительство Elisa и Elisa FIX - клиентам будет удобно совершать все действия в одном месте. Это сочетание технической поддержки, обслуживания и ремонта гарантирует решение проблем с пользовательскими устройствами, причем посетитель может и не быть клиентом Elisa.
Во время реновации представительства в Йыхви клиенты могут получить быструю помощь через интерфейс чата на сайте Elisa или позвонив в службу поддержки. Ближайшие представительства находятся в Раквере и Нарве. Представительство в Йыхви вновь откроется 15 мая.