Представительство Elisa в Йыхви временно закроется

"В течение прошлого года мы перевели 13 представительств на безбумажные договоры о подключении, а в этом году внедрим такой же подход еще в трех представительствах. Первое обновляемое таким образом в этом году представительство находится в Йыхви. Отпадает необходимость распечатывать кучу страниц (преддоговорную памятку и две копии самого договора) - вся информация сосредоточена в цифровых каналах. Клиент в представительстве может ознакомиться со всей необходимой информацией на планшете, подписать документы прямо на экране и позже посмотреть их в нашей среде самообслуживания», объяснила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.