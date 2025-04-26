ИСТОРИЯ Эдуард Борнхёэ и Йыхви, или "Наша реликвия - свобода"

Когда по случаю недавнего празднования 160-летия Эдуарда Вильде мне пришлось углубиться в жизнь и творчество знаменитого писателя, естественным образом вспомнился другой Эдуард: Эдуард Борнхёэ, двоюродный брат Вильде, о котором писали, что "он один из самых любимых и известных авторов эстонского народа". Но в то же время, возможно, один из самых неизвестный, потому что, хотя все мы знаем фильм "Последняя реликвия" и более позднюю картину "Шуты славы", мало кто задумывается, что эти фильмы основаны на произведениях Эдуарда Борнхёэ "Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Святой Бригитты" и "Таллиннские шуты и шутихи".