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ИСТОРИЯ Эдуард Борнхёэ и Йыхви, или "Наша реликвия - свобода"

Гравюра Эдуарда Борнхёэ работы художника Рихарда Кальо, которая также экспонировалась в Йыхвиской городской галерее в 2012 году на посвященной Борнхёэ выставке работ разных художников.
Гравюра Эдуарда Борнхёэ работы художника Рихарда Кальо, которая также экспонировалась в Йыхвиской городской галерее в 2012 году на посвященной Борнхёэ выставке работ разных художников. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Подобно тому, как у Выру есть свой Крейцвальд, а у Пярну - Лидия Койдула, Йыхви может гордиться своей несомненной связью с Эдуардом Борнхёэ, потому что этот разносторонне одаренный писатель и путешественник оставил в Йыхви свой яркий след, - констатирует писательница Ээва Парк.

Когда по случаю недавнего празднования 160-летия Эдуарда Вильде мне пришлось углубиться в жизнь и творчество знаменитого писателя, естественным образом вспомнился другой Эдуард: Эдуард Борнхёэ, двоюродный брат Вильде, о котором писали, что "он один из самых любимых и известных авторов эстонского народа". Но в то же время, возможно, один из самых неизвестный, потому что, хотя все мы знаем фильм "Последняя реликвия" и более позднюю картину "Шуты славы", мало кто задумывается, что эти фильмы основаны на произведениях Эдуарда Борнхёэ "Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Святой Бригитты" и "Таллиннские шуты и шутихи".

Широкий спектр талантов: писатель, музыкант, художник...

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