Строительства велосипедно-пешеходной дорожки силламяэсцы ждали больше десяти лет

Конкурс на реконструкцию дорожного участка протяженностью 160 метров выиграло ТОО "Jõhvi KEK" с ценовым предложением 650 тысяч евро (без НСО). Если до 2 мая не поступит возражений от других участников, то договор будет подписан и к концу октября на ул. Павлова в районе спуска к прибрежной зоне и тропе здоровья появятся новые велодорога и лестница.
По словам вице-мэра Алексея Степанова, в поставке участвовали пять строительных фирм, предпочтение отдали "Jõhvi KEK", предоставившей лучшее ценовое предложение.