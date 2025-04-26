Сб, 26.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Строительства велосипедно-пешеходной дорожки силламяэсцы ждали больше десяти лет

На этом участке улицы скоро построят отдельную и безопасную зону для движения пешеходов и велосипедистов.
На этом участке улицы скоро построят отдельную и безопасную зону для движения пешеходов и велосипедистов. Фото: Erakogu

Конкурс на реконструкцию дорожного участка протяженностью 160 метров выиграло ТОО "Jõhvi KEK" с ценовым предложением 650 тысяч евро (без НСО). Если до 2 мая не поступит возражений от других участников, то договор будет подписан и к концу октября на ул. Павлова в районе спуска к прибрежной зоне и тропе здоровья появятся новые велодорога и лестница.

По словам вице-мэра Алексея Степанова, в поставке участвовали пять строительных фирм, предпочтение отдали "Jõhvi KEK", предоставившей лучшее ценовое предложение.

- Это строительство - часть большого проекта, полного воплощения которого силламяэсцы ждали больше десяти лет, - комментирует он. - Проект полной реконструкции улицы Павлова подготовлен давно, но несколько лет назад смогли отремонтировать только одну лестницу, и все остановилось. В этом году появилась возможность реализовать все задуманное - построить здесь пешеходную зону, две лестницы и реконструировать два перекрестка. Сейчас спуск к побережью очень узкий, пешеходы, велосипедисты и автомобили двигаются в одном пространстве, их безопасность обеспечивается только разделительной полосой - эту преграду нельзя назвать надежной. К счастью, до сих пор дорожных происшествий тут не зарегистрировано, но все-таки ситуация беспокоит. Тем более что нагрузка на дорогу с 15 мая увеличится - здесь будет проходить новый маршрут общественного транспорта.

Комментарии

Ключевые слова

Экономика
Наверх