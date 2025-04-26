Строительства велосипедно-пешеходной дорожки силламяэсцы ждали больше десяти лет

- Это строительство - часть большого проекта, полного воплощения которого силламяэсцы ждали больше десяти лет, - комментирует он. - Проект полной реконструкции улицы Павлова подготовлен давно, но несколько лет назад смогли отремонтировать только одну лестницу, и все остановилось. В этом году появилась возможность реализовать все задуманное - построить здесь пешеходную зону, две лестницы и реконструировать два перекрестка. Сейчас спуск к побережью очень узкий, пешеходы, велосипедисты и автомобили двигаются в одном пространстве, их безопасность обеспечивается только разделительной полосой - эту преграду нельзя назвать надежной. К счастью, до сих пор дорожных происшествий тут не зарегистрировано, но все-таки ситуация беспокоит. Тем более что нагрузка на дорогу с 15 мая увеличится - здесь будет проходить новый маршрут общественного транспорта.