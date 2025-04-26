Молодежь волости Тойла Гертен Пильв и Грегор Мянни: куда мы вернемся?

В январе магистрант Вильяндиской академии культуры Тартуского университета провел опрос среди молодежи Ида-Вирумаа, результаты которого показали, что только 66 из 250 молодых людей видят свое будущее в этом регионе. Это свидетельствует о том, что молодые люди не чувствуют себя в безопасности или не связаны со своим родным краем или с Ида-Вирумаа в целом. По данным Департамента статистики, за последние десять лет население Ида-Вирумаа сократилось более чем на 12000 человек. Этот спад ясно показывает, что в регионе недостаточно веских причин, чтобы люди оставались здесь или хотели вернуться. Каждый молодой человек, который уезжает, увозит с собой потенциал - не только в виде труда, но и свежих идей, предприимчивости и жизненной силы, которые необходимы каждому сообществу для развития. Это проблема, которую необходимо решить. Если мы хотим, чтобы молодые люди оставались здесь или, по крайней мере, рассматривали возможность возвращения, нам необходимо создать жизненную среду, которая соответствует ценностям молодых людей и предлагает возможности, которые актуальны для нас уже сегодня, а не только в будущем.