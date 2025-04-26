Молодежь волости Тойла Гертен Пильв и Грегор Мянни: куда мы вернемся?

Мы - молодежь волости Тойла, которая уже сегодня активно участвует в общественной жизни, учится, работает и заботится о благополучии своей родины. Мы думаем о возвращении в родную волость после учебы, чтобы построить здесь свою жизнь, семью и будущее, а также внести свой вклад в развитие региона. Мы хотим не просто вернуться, а вернуться в место, которым мы гордимся.
В январе магистрант Вильяндиской академии культуры Тартуского университета провел опрос среди молодежи Ида-Вирумаа, результаты которого показали, что только 66 из 250 молодых людей видят свое будущее в этом регионе. Это свидетельствует о том, что молодые люди не чувствуют себя в безопасности или не связаны со своим родным краем или с Ида-Вирумаа в целом. По данным Департамента статистики, за последние десять лет население Ида-Вирумаа сократилось более чем на 12000 человек. Этот спад ясно показывает, что в регионе недостаточно веских причин, чтобы люди оставались здесь или хотели вернуться. Каждый молодой человек, который уезжает, увозит с собой потенциал - не только в виде труда, но и свежих идей, предприимчивости и жизненной силы, которые необходимы каждому сообществу для развития. Это проблема, которую необходимо решить. Если мы хотим, чтобы молодые люди оставались здесь или, по крайней мере, рассматривали возможность возвращения, нам необходимо создать жизненную среду, которая соответствует ценностям молодых людей и предлагает возможности, которые актуальны для нас уже сегодня, а не только в будущем.
В последнее время много говорят о строительстве нового общинного дома в Вока. Мнения расходятся, но одно должно быть ясно: в наших глазах это не просто инфраструктурный проект, а возможность заглянуть в будущее, причем не только в будущее взрослых, но и в будущее молодежи, наше будущее.
"Молодые люди не вернутся туда, где жизнь остановилась и все еще царит советский дух".Гертен Пильв, Грегор Мянни
Мы ознакомились как с проектом сноса существующего здания, так и с архитектурным проектом будущего общинного дома - оба документа доступны общественности. Нам не нужно еще одно ветхое здание советской эпохи, требующее постоянного ремонта, поскольку, как показывают результаты обследования на месте, описанные в проекте сноса, выявленные деформации могут опасно повлиять на прочность и устойчивость здания. Нам нужно место, где мы действительно будем чувствовать себя хорошо и захотим проводить время, учиться и создавать собственные воспоминания. Место, где поддерживаются сотрудничество, образование, культура и психическое здоровье. Однако не только Вока, но и Кохтла-Нымме нуждается в таком современном пространственном решении.
Мы понимаем, что обеспечение безопасности важно в современном мире и в сложных внешнеполитических обстоятельствах потребности в убежище нельзя игнорировать. Если существующий подвал соответствует требованиям, предъявляемым к укрытиям, то, по нашему мнению, определенно стоит рассмотреть возможность его сохранения как части нового здания. Мы не против обеспечения безопасности, но наша позиция заключается в том, что это не должно стать причиной того, что современное общественное здание не будет построено.
В данный момент все обсуждение, похоже, вращается вокруг вопроса, что мы не хотим потерять - старый подвал, который может служить укрытием? Мы не должны сосредотачиваться только на том, что мы теряем, и отказываться от развития, когда у нас есть возможность создать что-то, что сделает жизненную среду привлекательной для молодых людей как будущих налогоплательщиков. Эта идея применима к любой модернизации общественного пространства. Если мы хотим, чтобы наш регион был привлекательным и жизнеспособным через 10 или 30 лет, нам необходимо принимать решения, ориентированные на будущее.
Тот факт, что молодые люди не видят своего будущего в Ида-Вирумаа, является проблемой, которая затрагивает все население Ида-Вирумаа. Если решения, которые мы принимаем сегодня, не смогут удержать молодых людей здесь или вернуть их обратно, то в будущем у нас не окажется жизнеспособных сообществ и, возможно, нам некуда будет возвращаться после учебы. Здесь мы говорим не только о зданиях, но и о том, смогут ли нам предложить целостную жизненную среду, в которой мы захотим строить свою взрослую жизнь. Молодые люди не вернутся туда, где жизнь остановилась и все еще царит советский дух
Осенью состоятся выборы в местные самоуправления, поэтому мы обращаемся ко всем избирательным союзам и политическим партиям: какие решения вы предлагаете, чтобы молодые люди могли увидеть здесь свое будущее? Почему мы должны быть готовы вернуться сюда после учебы? Не из чувства долга, а потому, что мы действительно этого хотим.
Мы не ищем причин, чтобы уехать, мы ищем основания, чтобы остаться.
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