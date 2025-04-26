ПЕРЕДОВИЦА Силы обороны в Нарве - почему только теперь?

Если в остальной Эстонии эту новость восприняли с удивлением, мол, неужели действительно у Сил обороны до сих пор нет вдобавок "Кайтселийту" ни одного подразделения в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, расположенном у границы, где тут же по другую сторону реки находится опасный злой сосед, то от жителей Нарвы начали поступать заявления, что им это не нужно. Что, мол, мужчины и женщины в форме будут создавать напряжение и даже могут быть опасными.

Некоторые находят также, что присутствие базы Сил обороны может превратить Нарву в мишень для российских ракет. То, что Йыхви, Тапа или Выру, где располагаются более крупные подразделения Сил обороны, находятся в таком же положении, вообще никого не волнует. К тому же, если бы кровожадная и агрессивная Россия решила напасть, то Нарва так или иначе оказалась бы на ее пути. Служащие Сил обороны вместе с техникой все равно сосредоточились бы в случае осуществления такого сценария вблизи границы и жителей эвакуировали бы. Защита своей родины - дело само собой разумеющееся, и нет другого выбора, как готовится к ней, чтобы предотвратить таким образом войну.

Создание же базы Сил обороны стало бы одним из видимых и важных шагов во имя того, о чем политики говорили десятилетиями, используя выражение "увеличение государственного присутствия". Если с переводом Академии внутренней обороны, который служил бы той же цели, дело закончилось лишь тем, что в Нарву прибыли только общежитские комнаты, несколько учебных классов и бассейн, то Силы обороны, вероятно, осуществят свой план в полном объеме.