С наступлением сезона гриля и салаки в пуртсеской металлообрабатывающей мастерской приходится поднапрячься, чтобы быстро справиться с потоком заказов. "Мы всегда стараемся предупредить это и начинаем рекламировать заранее, однако поговорка "Готовь сани летом, а телегу - зимой" не особо работает", - признался владелец ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик.

Люди все же склонны просыпаться с солнцем. Бывает, что клиент звонит в пятницу вечером и говорит, что к следующему утру ему требуется гриль. В лучшем случае он получит предусмотрительно сделанные изделия, но ведь склад тоже не резиновый. В случае же спецзаказа наверняка придется считаться со временем ожидания.