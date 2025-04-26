С наступлением сезона гриля и салаки в пуртсеской металлообрабатывающей мастерской приходится поднапрячься, чтобы быстро справиться с потоком заказов. "Мы всегда стараемся предупредить это и начинаем рекламировать заранее, однако поговорка "Готовь сани летом, а телегу - зимой" не особо работает", - признался владелец ТОО "Purtse Metall" Хейки Куусмик.

Люди все же склонны просыпаться с солнцем. Бывает, что клиент звонит в пятницу вечером и говорит, что к следующему утру ему требуется гриль. В лучшем случае он получит предусмотрительно сделанные изделия, но ведь склад тоже не резиновый. В случае же спецзаказа наверняка придется считаться со временем ожидания.

- Когда я высылаю ценовое предложение на коптильню, гриль или основание для костра, то всегда прилагаю письмо, что мы готовы выполнить изделие точно по размерам и желанию клиента. Кое-кто говорит в случае коптильной печи, что хочет непременно коптить саргана - тогда делаем камеру подлиннее. Кто-то хочет ножки повыше, чтобы не приходилось наклоняться, - привел примеры Хейки.

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