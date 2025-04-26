По соседству с деревней Оонурме снова планируют установить ветряки

Вместо нескольких десятков ветряков, о которых говорили несколько лет назад, на этот раз разговор идет только о двух. Община пока ждет и смотрит.
Четыре года назад АО "Sunly" начало планировать ветропарк в районе Тудулинна Алутагузеской волости. Из первоначально выбранных восьми возможных участков после исследований и предложений отложены в сторону были семь. Один из них - вблизи деревни Оонурме - оказался отложен из-за противостояния местной общины. Деревенское общество объяснило свое противостояние в длинном письме, которое согласились учесть как волость, так и развивающий ветропарк.
Теперь ТОО "VKG Wind" хочет установить в том же районе два ветряка высотой до 270 метров.
Большая часть ветряков появилась бы в Винниской волости
Речь идет об участке государственной земли, подходящей для развития ветряной энергетики, который Министерство климата в конце прошлого года выставило на аукцион. В аукционе по продаже территории в Винни-Алутагузе победило "VKG Wind". Большая часть этой территории расположена в Винниской волости, меньшая - вблизи деревни Оонурме в Алутагузе.
- В Винниской волости мы ходатайствуем об инициировании детальной планировки для установки до 14 ветряков в районе поселка Туду, а вблизи деревни Оонурме хотим установить до двух ветряков, - рассказал член правления предприятия Ренеэ Йоост.
- Мы знали об этом государственном аукционе, я слышала и о том, что ходатайство в волость подано. Эта новость нас, конечно, не обрадовала, - сказала член правления Оонурмеского деревенского общества Маре Реннель.
Геоинфоспециалист Алутагузеского волостного управления Лийна Талисту подтвердила после просмотра картографического материала, что запрашиваемая "VKG Wind" территория совпадает с одним участком, предварительно выбранным "VKG Wind", от которого в составляемой сейчас спецпланировке отказались из-за противостояния жителей.
В прошлый раз планируемая территория была намного больше, ветряков хотели установить вокруг деревни тоже больше, отметила Маре Реннель.
Однако и всего два ветряка могут оказаться для общины неприемлемыми.
Община выражать мнение не спешит
Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар отметил, что просимая для ветряков территория является для волостного управления уже пройденным этапом.
- С точки зрения жителей волости, устанавливать ветряки в этом районе неразумно, они в любом случае оказались бы слишком близко к жилью. Я не очень оптимистичен относительно этого плана, - отметил Выхмар.
По словам Маре Реннель, еще рано считать что-то. "Ситуация новая, подождем, как будут развиваться события, тогда поговорим и посмотрим, как двигаться дальше. Ведь это наша природная среда, мы, разумеется, не готовы менять ее на какую-то техносреду".
"VKG Wind" делает ставку на сотрудничество
Член правления "VKG Wind" Ренеэ Йоост отметил, что у "VKG" имеется большой опыт развития промышленных проектов, которое всегда происходило в тесном сотрудничестве с местными общинами.
- Развитие ветропарков не является тут исключением. В ходе тудуской и оонурмеской планировок мы надеемся, что местная община будет готова выслушать нас и участвовать в обсуждении создания энергопроизводства, - сказал он.
Лийна Талисту отметила, что поскольку земля, о которой ходатайствуют, охвачена сейчас планировкой "Sunly", то волость не может инициировать там другую планировку.
- Сначала волостное собрание должно изменить границы территории планировки "Sunly". Это можно сделать, приняв планировку. И только после этого можно принимать решение об инициировании новой.
ТОО "Enery Estonia", которое приобрело на государственном аукционе по продаже территорий другой частично расположенный в Ида-Вирумаа участок - территорию Люганузе-Виру-Нигула, - еще не ходатайствовало перед Люганузеской волостью об инициировании планировки.