По соседству с деревней Оонурме снова планируют установить ветряки

В прошлый раз планируемая территория была намного больше, ветряков хотели установить вокруг деревни тоже больше, отметила Маре Реннель.

Однако и всего два ветряка могут оказаться для общины неприемлемыми.

Община выражать мнение не спешит

Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар отметил, что просимая для ветряков территория является для волостного управления уже пройденным этапом.

- С точки зрения жителей волости, устанавливать ветряки в этом районе неразумно, они в любом случае оказались бы слишком близко к жилью. Я не очень оптимистичен относительно этого плана, - отметил Выхмар.

По словам Маре Реннель, еще рано считать что-то. "Ситуация новая, подождем, как будут развиваться события, тогда поговорим и посмотрим, как двигаться дальше. Ведь это наша природная среда, мы, разумеется, не готовы менять ее на какую-то техносреду".

"VKG Wind" делает ставку на сотрудничество

Член правления "VKG Wind" Ренеэ Йоост отметил, что у "VKG" имеется большой опыт развития промышленных проектов, которое всегда происходило в тесном сотрудничестве с местными общинами.

- Развитие ветропарков не является тут исключением. В ходе тудуской и оонурмеской планировок мы надеемся, что местная община будет готова выслушать нас и участвовать в обсуждении создания энергопроизводства, - сказал он.

Лийна Талисту отметила, что поскольку земля, о которой ходатайствуют, охвачена сейчас планировкой "Sunly", то волость не может инициировать там другую планировку.

- Сначала волостное собрание должно изменить границы территории планировки "Sunly". Это можно сделать, приняв планировку. И только после этого можно принимать решение об инициировании новой.