Творившие 30 лет назад в деревне Сака страшные деяния могут выйти из тюрьмы

Это домовладение рядом с шоссе Таллинн-Нарва пустует уже более 30 лет, после того как убили его хозяев - 69-летнюю Валентину и 73-летнего Альберта.

Убившие более 30 лет назад в деревне Сака тогдашней Кохтлаской, а ныне Тойлаской волости четырех человек и приговоренные к пожизненному заключению Олег Борисов и Альберт Солодов могут скоро стать свободными людьми, так как Госсуд отменил постановления суда низшей инстанции, не удовлетворившего ходатайства об их освобождении, и отправил постановления обратно в окружной суд на новое рассмотрение.