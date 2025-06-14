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Сб, 14.06.2025
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Творившие 30 лет назад в деревне Сака страшные деяния могут выйти из тюрьмы

Это домовладение рядом с шоссе Таллинн-Нарва пустует уже более 30 лет, после того как убили его хозяев - 69-летнюю Валентину и 73-летнего Альберта.

Убившие более 30 лет назад в деревне Сака тогдашней Кохтлаской, а ныне Тойлаской волости четырех человек и приговоренные к пожизненному заключению Олег Борисов и Альберт Солодов могут скоро стать свободными людьми, так как Госсуд отменил постановления суда низшей инстанции, не удовлетворившего ходатайства об их освобождении, и отправил постановления обратно в окружной суд на новое рассмотрение.

В феврале 1996 года Ида-Вируский уездный суд приговорил известных как сакаские убийцы Альберта Солодова, Андриана Ояла и Олега Борисова за жестокие убийства к высшей мере наказания, которую позднее заменили пожизненным заключением.

До сих пор суды не освобождали

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