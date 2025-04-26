ДРУЖИННИК Генеральский забег собрал в этом году 150 участников

В самом суровом виде - военизированным забеге на 21 километр с рюкзаком весом не менее 15 кг - победителем стал бывший замдиректора Полиции безопасности и нынешний кавалер Ида-Вируского знака за заслуги Александер Тоотс. Он пробежал трассу по холмистой местности между куртнаскими озерами, где во второй половине апреля было более 20 градусов тепла и в то же время имелись заснеженные и обледеневшие участки, за 2 часа 9 минут 50 секунд.

Победителем военизированного забега стал в этом году Александер Тоотс. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

С таким же временем пришел на финиш и многократный победитель военизированного забега Индрек Роос, на этот раз выступавший в марш-броске.

Тоотс, участвовавший более чем в десятке генеральских забегов и всегда входивший по крайней мере в пятерку лучших, не хотел до старта выдавать векселя о том, как сложится забег на этот раз, отметив, что на месте были также входящие в состав войск союзников французы. "Молодые военные, не могу сказать, как выступлю по сравнению с ними", - отметил Тоотс, на финише обогнавший всех.

В марше-броске на 21 километр участвовал также отметивший недавно 60-летие генерал-майор резерва бывший командир "Кайтселийта" и нынешний член Рийгикогу Меэлис Кийли, приветствовавшей участников перед стартом и сказавший, что этим забегом чтят память генерала Александера Тыниссона, являющегося одним из важнейших героев в истории Эстонии. "Приятно испытать себя и встретить старых друзей",- сказал Кийли после соревнования.

По крутому песчаному склону карьера Паннъярве поднимается победитель приключенческого забега Аллайн-Марко Антон. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik