ДРУЖИННИК Генеральский забег собрал в этом году 150 участников

Примечательно, что в нынешнем генеральском забеге, которым отметили 150-ю годовщину со дня рождения генерала Александера Тыниссона, на разных дистанциях было в общем 150 участников.
В самом суровом виде - военизированным забеге на 21 километр с рюкзаком весом не менее 15 кг - победителем стал бывший замдиректора Полиции безопасности и нынешний кавалер Ида-Вируского знака за заслуги Александер Тоотс. Он пробежал трассу по холмистой местности между куртнаскими озерами, где во второй половине апреля было более 20 градусов тепла и в то же время имелись заснеженные и обледеневшие участки, за 2 часа 9 минут 50 секунд.
С таким же временем пришел на финиш и многократный победитель военизированного забега Индрек Роос, на этот раз выступавший в марш-броске.
Тоотс, участвовавший более чем в десятке генеральских забегов и всегда входивший по крайней мере в пятерку лучших, не хотел до старта выдавать векселя о том, как сложится забег на этот раз, отметив, что на месте были также входящие в состав войск союзников французы. "Молодые военные, не могу сказать, как выступлю по сравнению с ними", - отметил Тоотс, на финише обогнавший всех.
В марше-броске на 21 километр участвовал также отметивший недавно 60-летие генерал-майор резерва бывший командир "Кайтселийта" и нынешний член Рийгикогу Меэлис Кийли, приветствовавшей участников перед стартом и сказавший, что этим забегом чтят память генерала Александера Тыниссона, являющегося одним из важнейших героев в истории Эстонии. "Приятно испытать себя и встретить старых друзей",- сказал Кийли после соревнования.
Серьезным испытанием стал также приключенческий забег, в котором пришлось преодолевать разные препятствия и брать резкий подъем в песчаном карьере. Самыми быстрыми в приключенческом забеге на 6 километров стали Аллайн-Марко Антон и Авели Уусталу.