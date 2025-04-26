ДРУЖИННИК Валло Реймаа: Почему я нынешним летом буду частенько бродить по Синимяэ?

На конференции генерала Александера Тыниссона я ознакомил собравшихся с одной гипотезой, которая родилась при исследовании рельефа с помощью прибора лазерного сканирования "Lidar" и частично - в ходе прогулок по местности.
Я уже давно размышлял о том, каким образом крепостные склады на Паргимяэ в Синимяэ могли располагаться по сути перед линией обороны. И вообще эта линия обороны расположена в очень странном месте по отношению к подступающему с запада противнику в отличие, например, от построенного в период Северной войны Шведского вала, или форта. Следующим толчком стало посещение по приглашению гуру туризма Ингрид Кулигиной реальной линии окопов, из которой, как ни странно, не было возможно покрыть огнем местность к западу. В западном направлении поверхность земли поднималась и заслоняла обзор. Единственным смыслом этой линии обороны могла быть стрельба в восточном направлении.
Я стоял там, вопросов становилось все больше. К западу местность резко поднималась, поэтому никакой видимости в этом направлении не было, а особых причин просто для обстрела расположенного на расстоянии нескольких десятков метров холма быть не могло. Как известно, обычно все и начинается с сомнений.
Я вновь взялся за полученные с "Lidar" картинки. Выяснилось, что на самом деле эта линия обороны и была создана именно против наступающего с востока противника. Следующий вопрос возник относительно крупных складов, оборудованных внутри Ластекогумяэ. Такое сооружение могло оставаться без защиты.
В результате выяснилось, что изображения "Lidar" - хорошее средство для избавления от червя сомнений, иногда из них может складываться даже некая логичная система. К сожалению, ландшафт в Синимяэ в советское время был сильно изменен, и тут даже "Lidar" попадает впросак. Поэтому я о своих безумных предположениях особо говорить не осмеливался.
К cчастью, я обнаружил сделанные в сентябре 1944 года немцами качественные аэрофотоснимки района Синимяэ, сделавшие видимыми и те части, где ландшафт навсегда изменился. Итак, изначальное предположение начало обретать более четкие очертания. Так как большинство сооружений мировой войны использовали и дополнили в 1944 году, то определение изначальной формы элементов оборонительных сооружений остается все же сложным делом и предполагает проверку на местности.
Если предположить, что ведущая от Паргимяэ в Муммассаар оборонительная линия - единственная и основная и направлена на запад, то гигантский складской комплекс в Паргимяэ располагался бы перед этой линией обороны совершенно без защиты. Это было бы ведь абсурдом. Поэтому я искал продолжение оборонительной линии, которая сворачивала бы на северной стороны Синимяэ на запад до Паргимяэ. Однако обнаружить ее на местности не удавалось.
Итак, я расширил поиски, и на свет божий начали всплывать все новые странные, но направленные на запад оборонительные сооружения.
Теперь останется еще проверить многие вещи на местности. Поэтому меня можно нынешним летом в любом случае увидеть в Синимяэ. Возможно также, что эта гипотеза не подтвердится.