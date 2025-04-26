ДРУЖИННИК Валло Реймаа: Почему я нынешним летом буду частенько бродить по Синимяэ?

Я уже давно размышлял о том, каким образом крепостные склады на Паргимяэ в Синимяэ могли располагаться по сути перед линией обороны. И вообще эта линия обороны расположена в очень странном месте по отношению к подступающему с запада противнику в отличие, например, от построенного в период Северной войны Шведского вала, или форта. Следующим толчком стало посещение по приглашению гуру туризма Ингрид Кулигиной реальной линии окопов, из которой, как ни странно, не было возможно покрыть огнем местность к западу. В западном направлении поверхность земли поднималась и заслоняла обзор. Единственным смыслом этой линии обороны могла быть стрельба в восточном направлении.

Я стоял там, вопросов становилось все больше. К западу местность резко поднималась, поэтому никакой видимости в этом направлении не было, а особых причин просто для обстрела расположенного на расстоянии нескольких десятков метров холма быть не могло. Как известно, обычно все и начинается с сомнений.

Я вновь взялся за полученные с "Lidar" картинки. Выяснилось, что на самом деле эта линия обороны и была создана именно против наступающего с востока противника. Следующий вопрос возник относительно крупных складов, оборудованных внутри Ластекогумяэ. Такое сооружение могло оставаться без защиты.