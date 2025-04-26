Поджигателя сухой травы ждет такое же по величине наказание, как и нетрезвого водителя

Хотя поджигать сухую траву запрещено круглый год, часть людей этого запрета не придерживаются. Однако они не знают, что в наказание за это можно получить такой же большой штраф, как предусмотренный Законом о дорожном движении максимальный штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения транспортом.
Самые крупные ландшафтные пожары нынче в Ида-Вирумаа
- 9 марта в 14.06 спасателям поступило сообщение, что в деревне Йыэтагузе Алутагузеской волости от разведенного для сжигания веток костра занялась сухая трава. По словам звонившего, он не учел сильный ветер.
- 29 марта в 12.28 спасатели приняли вызов в деревню Перьятси города Нарва-Йыэсуу, расположенную под боком у города Силламяэ, где люди заметили сильный дым. К прибытию спасателей площадь возгорания составляла около гектара, загорелись также кусты и из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Местами пламя было высокое, под угрозой оказались расположенные на территории дома и лес. К тушению привлекли несколько спасательных команд. Огонь до леса и домов не дошел. По оценке спасателей, площадь пожара составила около 9 гектаров.
- 2 апреля в 12.06 в центр тревоги позвонили и сообщили, что в деревне Тарумаа Люганузеской волости загорелась сухая трава. По словам звонившего, огонь из-за сильного ветра дошел до леса. Спасатели потушили горевшую траву. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Пожар мог начаться от искры, вылетевшей из разведенного в металлической бочке костра.
- 6 апреля в 14.41 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании сухой травы в садоводческом товариществе в Вайвара в Нарва-Йыэсуу. По словам звонившего, вблизи располагались здания, а также дул сильный ветер. Спасатели помогли жителям потушить траву и торфяную почву, горевшие на площади 150 квадратных метров. Пожар мог начаться от искры, вылетевшей из разведенного в металлической бочке костра.
- 13 апреля в 13.50 спасатели выезжали на тушение сухой травы на территории садоводческого товарищества по улице Лийва в городе Кивиыли Люганузеской волости. Трава горела на площади примерно 300 квадратных метров. Огонь охватил также два тепляка. Никто из людей не пострадал.
- 16 апреля в 14.49 в центр тревоги сообщили, что в садовом товариществе "Спутник" в городе Силламяэ горит теплица. Хозяева пытались сами потушить огонь. На место выехали силламяэские спасатели, увидевшие охваченную огнем теплицу и горевшую вокруг нее траву. Вероятно, пожар начался из-за того, что хозяин сжигал в расположенной рядом бочке огородные отходы и искры от костра долетели до теплицы.