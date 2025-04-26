Поджигателя сухой травы ждет такое же по величине наказание, как и нетрезвого водителя

В Ида-Вирумаа этой весной отмечен рост количества ландшафтных пожаров. По сравнению с тем же периодом прошлого года - с начала года до 24 апреля - возгораний сухой травы произошло в уезде на 25% больше (соответственно 67 и 84). В прошлом году в Ида-Вирумаа случилось 198 пожаров, из которых 100 пожаров были лесные или ландшафтные.