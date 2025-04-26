ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Хендрик Агур

Агур имеет привычку браться за большие дела и упорно добиваться поставленных целей, несмотря ни на какие препятствия. Так, он сразу заявил, что уже со следующего учебного года хочет перевести учебную работу в Ида-Вирумааском центре профессионального образования полностью на эстонский язык и превратить его в профессиональное училище, которое молодые люди захотят, а не будут вынуждены выбирать.

Возглавлявший центр профобразования в течение последних двух лет Мати Лукас выполнил часть этой работы, заменив более сотни преподавателей, не владевших государственным языком и не соответствовавших требованиям. Однако другая сторона уравнения более сложная: учащиеся, которые не смогли выучить эстонский язык в основной школе и не проявляли особого рвения к изучению других предметов. В отличие от гимназий, профессиональные училища не могут проводить отбор учащихся на основе их уровня. Всех надо учить. Как Агур справится с этим, можно только догадываться, но совершенно точно, что он не сдастся, пока не добьется результата.