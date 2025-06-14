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Сб, 14.06.2025
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ГАЛЕРЕИ В Йыхви и Нарве почтили память жертв июньской депортации 1941 года

В Нарве почтили память жертв июньской депортации 1941 года.

По всей Эстонии и в Ида-Вирумаа в частности 14 июня вспоминают трагические события 84-летней давности.​ 

В день траура Эстония вспоминает людей, чьи судьбы были сломаны насилием и несправедливостью советской оккупационной власти.

В ходе депортаций, которые начались в 1941 году, пострадали свыше десяти тысяч человек, многие из них так и не вернулись на родину.​

Поминальные мероприятия прошли в Йыхви и Нарве.​ В Йыхви - У мемориального камня на железнодорожной станции.

В Нарве скорбное мероприятие прошло тоже у мемориального камня "Memento mori" рядом с железнодорожной станцией.

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Нарва
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