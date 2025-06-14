ГАЛЕРЕИ В Йыхви и Нарве почтили память жертв июньской депортации 1941 года

В день траура Эстония вспоминает людей, чьи судьбы были сломаны насилием и несправедливостью советской оккупационной власти.

В ходе депортаций, которые начались в 1941 году, пострадали свыше десяти тысяч человек, многие из них так и не вернулись на родину.​

Поминальные мероприятия прошли в Йыхви и Нарве.​ В Йыхви - У мемориального камня на железнодорожной станции.