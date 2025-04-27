В Нарве пройдет праздник для всех семей Ида-Вирумаа

Семейный день организует дом эстонского языка Фонда интеграции в рамках Европейской недели. Фонд и раньше проводил уникальные мероприятия, которые объединяли как жителей, так и гостей Ида-Вирумаа.

По словам руководителя дома эстонского языка Анны Фарафоновой, семейный день поможет увидеть, как много нас объединяет. «Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония, Европа – наш общий дом. Здесь живут тысячи людей и сотни общин, и богатство культур стало частью нашей повседневной жизни. Мы соберёмся в творческом сердце Нарвы в такой же теплой атмосфере как на семейном празднике и насладимся различными совместными занятиями, чтобы познакомиться с многообразием наших культур и тем самым стать друг другу еще ближе», – сказала Анна Фарафонова.

Мероприятие пройдет в Нарвской художественной резиденции (NART) – как внутри здания, так и на прилегающей территории. С 12 до 17 часов гостей ждет увлекательная программа, посвященная культурам стран Европы.

По мнению организатора семейного дня Евгения Тимощука, это мероприятие – идеальная возможность встретиться с семьей и с друзьями. «Каждый найдет что-то по душе: и взрослые, и дети. Известная сказительница Полина Черкасова откроет двери в волшебный мир сказок народов Европы. Талантливый артист Сильван Улала поделится цирковыми секретами и научит жонглировать. Футбольный фристайлер Эно Линтс покажет зрелищные трюки с мячом, которые развивают ловкость и уверенность в игре. А еще можно будет всей семьей поучаствовать в создании общинного сада и спеть вместе с тандемным хором дома эстонского языка. Завершится праздник ярким концертом группы Curly Strings», – добавил Евгений Тимощук.

С полной программой семейного дня можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции и в социальных сетях дома эстонского языка. Праздник станет одним из региональных мероприятий, который дом эстонского языка Фонда интеграции проведет в Ида-Вирумаа при поддержке Европейского союза в рамках проекта программы по сплочению «Поддержка способствующих интеграции мероприятий для общин».