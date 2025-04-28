В городах и на шоссе проводятся масштабные учения

С 30 апреля по 2 мая можно будет воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа, которые открыты круглосуточно и через которые также можно пересечь границу на транспортном средстве. В течение этого периода лица, ходатайствующие о получении документа, могут воспользоваться системой самообслуживания Департамента полиции и погранохраны и выбрать для доставки документа магазин "Selver".

В ходе учений Департамент полиции и погранохраны совместно с Кайтселийтом отработают формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа. Всего будет установлено восемь контрольно-пропускных пунктов. Два из них расположатся на шоссе Таллинн-Нарва, один - на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, два - на шоссе Нарва-Аувере, один - на шоссе Йыхви-Васкнарва и еще один - на шоссе Каукси-Васкнарва. Информацию о точном расположении контрольно-пропускных пунктов и ограничениях движения можно найти на портале Департамента транспорта Tark Tee.

Кроме того, в рамках учений 30 апреля будет изменена организация дорожного движения в Нарве на улицах Тулевику, Вестервалли и Вахтра, в Йыхви - на улицах Раху и Ноорузе, в Раквере - на улице Ф. Р. Крейцвальди.