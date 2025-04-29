ОДИН ВОПРОС Почему необходимо закрыть погранпереход в Нарве на время учений?

В понедельник в Нарве и ее окрестностях начались масштабные учения "Kilp" с участием полиции (PPA), Сил обороны и "Кайтселийта", в ходе которых с 30 апреля по 2 мая будет закрыт Нарвский погранпереход. С 29 апреля по 1 мая также будут закрыты бюро обслуживания клиентов PPA в Йыхви, Нарве и Раквере.
Руководитель учений PPA Индрек Пюви:
- Угроза миграционных атак в последние годы возросла, поэтому в Эстонии также необходимо готовиться к таким ситуациям. Мы не подвергались такому же давлению мигрантов, как, например, Финляндия, Латвия, Литва или Польша, но нельзя исключать, что нечто подобное будет предпринято и против нас.
В ходе учений мы повысим готовность объектов PPA и уровень угрозы, отработаем действия на сухопутных КПП, усилим пограничный контроль, сотрудничество с "Кайтселийтом" в приграничной зоне, а также переместим операции PPA в безопасные резервные места.
Мы закрываем пограничный пункт, чтобы отработать максимально реалистичный сценарий, при котором из-за угрозы массовой миграции нам необходимо закрыть пункт и направить его сотрудников непосредственно на границу, где возможны попытки незаконного пересечения. Закрытие клиентских служб позволит отработать действия в условиях повышенной угрозы на объектах PPA.