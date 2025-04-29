ОДИН ВОПРОС Почему необходимо закрыть погранпереход в Нарве на время учений?

Руководитель учений PPA Индрек Пюви:

- Угроза миграционных атак в последние годы возросла, поэтому в Эстонии также необходимо готовиться к таким ситуациям. Мы не подвергались такому же давлению мигрантов, как, например, Финляндия, Латвия, Литва или Польша, но нельзя исключать, что нечто подобное будет предпринято и против нас.

В ходе учений мы повысим готовность объектов PPA и уровень угрозы, отработаем действия на сухопутных КПП, усилим пограничный контроль, сотрудничество с "Кайтселийтом" в приграничной зоне, а также переместим операции PPA в безопасные резервные места.