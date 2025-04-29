Янек Пахка: Кохтла-Ярве управляют как маленькой партийной вотчиной

Новый курс мэрии ясен: не думай, не спрашивай, не сомневайся. Инакомыслящие устраняются, а на их место "маршируют" верные революции матросы и солдаты - люди без опыта и элементарной компетенции, но обладающие одним достоинством: они подчиняются. Не думают, не сомневаются, не спрашивают.

Это больше не самоуправление, а административная пародия, где городом управляют как маленькой партийной вотчиной. Если ты не подходишь - тебя не слушают, тебя убирают. Увольняют. Подвергают давлению. И не просто так - зачастую с нарушением закона. Но каждое такое увольнение несет не только моральные потери или утрату профессионализма. Оно приносит вполне ощутимые и измеримые финансовые издержки для города. Тысячи и тысячи евро из налогов горожан тратятся на судебные разбирательства, компенсации, выплаты. За что? За то, что власть не выносит критики и не терпит компетентности. Кохтла-Ярве не заслуживает такого управления.