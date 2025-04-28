В Нарве отремонтируют километровый отрезок оживленной улицы

Протяженность реконструируемого участка нарвской улицы Раху составляет 1050 метров. Работы обязалось выполнить ТОО "N&V". Стоимость составит около 889 тысяч евро, считая с налогом с оборота.

Cрок выполнения работ - до 17 октября текущего года.

Согласно проектному решению, как сообщает Нарвский департамент городского хозяйства, на всем протяжении названного участка улицы Раху будет новая ширина проезжей части, а с правой стороны улицы - непрерывная пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3,75 метра. Существующие карманы автобусных остановок сохранятся в прежних местах и с уже имеющимися габаритами.