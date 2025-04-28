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В Нарве отремонтируют километровый отрезок оживленной улицы

Улица Раху в Нарве.
Улица Раху в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы подписал договор о реконструкции улицы Раху на участке от Таллиннского шоссе до проспекта Кангеласте.​ Полугодовой срок выполнения работ истечет в октябре точно к местным выборам. 

Протяженность реконструируемого участка нарвской улицы Раху составляет 1050 метров. Работы обязалось выполнить ТОО "N&V". Стоимость составит около 889 тысяч евро, считая с налогом с оборота.

Cрок выполнения работ - до 17 октября текущего года.

Согласно проектному решению, как сообщает Нарвский департамент городского хозяйства, на всем протяжении названного участка улицы Раху будет новая ширина проезжей части, а с правой стороны улицы - непрерывная пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3,75 метра. Существующие карманы автобусных остановок сохранятся в прежних местах и с уже имеющимися габаритами.

На перекрестке с улицей Пяхклимяэ проектом предусмотрена новая схема организации движения, включающая новые островки безопасности, выделенные дорожной разметкой. Для повышения безопасности пешеходный переход на улице Пяхклимяэ будет перенесен немного дальше от перекрестка.

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Нарва
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