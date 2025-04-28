СИТУАЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ Мэру Нарвы Катри Райк угрожают убийством

В Нарве совершено нападение на украинского ветерана войны

В начале апреля "Северное побережье" писало об инциденте, произошедшем 4 марта в продуктовом магазине "Rimi" торгового центре "Fama" с одним из гостивших у местных кайтселийтовцев членов украинского добровольческого подразделения "Айдар". Ветеран, ранее воевавший на стороне Украины, был одет в военную форму с украинскими знаками отличия и шел с тростью, когда к нему сзади подошел нарвитянин Дмитрий (53) и начал его фотографировать. Затем он стал словесно оскорблять ветерана на русском языке: "Ну, что, гнида бандеровская, еще не сдохла?!".

Когда ветеран, опираясь на трость, направился, хромая, к выходу из торгового центра "Fama" и вышел через двери торгового центра на улицу, Дмитрий толкнул его левой рукой в левое плечо, крикнув по-русски: "Сука! Куда ты бежишь?". Из-за толчка украинский солдат пошатнулся вправо и вывихнул колено правой ноги.

Затем нарвитянин схватил украинского солдата за левый рукав и с силой потянул его вниз, одновременно пытаясь сорвать с левого плеча куртки потерпевшего эмблему 24-го украинского штурмового батальона "Айдар".

В ситуацию вмешался очевидец, на место происшествия была вызвана полиция, которая задержала нарушителя порядка.

Суд приговорил нападавшего в порядке согласительного производства к лишению свободы на десять месяцев условно с годовым испытательным сроком.