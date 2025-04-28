СИТУАЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ Мэру Нарвы Катри Райк угрожают убийством

Мэр Нарвы Катри Райк обратилась в полицию в связи с получением по электронной почте угрозы убийством. Это произошло на фоне того, что от реального нападения на нарвской улице на днях пострадал работник горуправы - историк Мадис Туудер, которому припомнили его "неправильную" трактовку истории приграничного города.
Катри Райк уточнила, что получила за одни сутки несколько содержащих угрозы электронных писем от разных отправителей, и одна из этих угроз показалась ей более серьезной, так что она обратилась в полицию.
Электронные письма с угрозами поступили, по словам Райк, именно в тот день (23 апреля), когда СМИ распространили информацию о том, что Силы обороны Эстонии планируют развернуть в Нарве военную базу. В этот же день, как добавила мэр приграничного города, она наблюдала, как из нескольких автомобилей ей демонстрировали средний палец.
Райк сказала "Северному побережью", что не желает комментировать данную тему, чтобы лишний раз не провоцировать людей и вдобавок не затрагивать национальный вопрос. "Мы живем в такое время, когда эстонцам жить в Нарве стало опасно", - в сердцах высказалась она, напоминая, что реальному нападению на днях подвергся нарвский городской инспектор по охране старины и историк Мадис Туудер, и что, дескать, это гораздо более серьезное событие.
О нападении на Мадиса Туудера “Северное побережье” пишет сегодня в статье ЗДЕСЬ.
"Я очень прошу всех людей успокоиться и остановиться, чтобы подумать", - взволнованно говорит Райк. "То, что случилось с Мадисом - это крайне сложно и неприятно, так что всем надо остановиться и задуматься - у нас общее будущее, это наш общий город".
Райк не стала скрывать, что те или иные угрозы получала в должности мэра и в прошлом. Как известно, серьезный кризис безопасности наблюдался в Нарве летом 2022 года, когда правительство и полиция демонтировали в приграничном регионе советские военные монументы - в те дни Катри Райк сопровождал приставленный к ней полицией телохранитель, и однажды во время заседания Нарвского горсобрания тому пришлось вмешаться в ситуацию, зачинщиком которой был небезызвестный Айво Петерсон.
В Нарве совершено нападение на украинского ветерана войны
В начале апреля "Северное побережье" писало об инциденте, произошедшем 4 марта в продуктовом магазине "Rimi" торгового центре "Fama" с одним из гостивших у местных кайтселийтовцев членов украинского добровольческого подразделения "Айдар". Ветеран, ранее воевавший на стороне Украины, был одет в военную форму с украинскими знаками отличия и шел с тростью, когда к нему сзади подошел нарвитянин Дмитрий (53) и начал его фотографировать. Затем он стал словесно оскорблять ветерана на русском языке: "Ну, что, гнида бандеровская, еще не сдохла?!".
Когда ветеран, опираясь на трость, направился, хромая, к выходу из торгового центра "Fama" и вышел через двери торгового центра на улицу, Дмитрий толкнул его левой рукой в левое плечо, крикнув по-русски: "Сука! Куда ты бежишь?". Из-за толчка украинский солдат пошатнулся вправо и вывихнул колено правой ноги.
Затем нарвитянин схватил украинского солдата за левый рукав и с силой потянул его вниз, одновременно пытаясь сорвать с левого плеча куртки потерпевшего эмблему 24-го украинского штурмового батальона "Айдар".
В ситуацию вмешался очевидец, на место происшествия была вызвана полиция, которая задержала нарушителя порядка.
Суд приговорил нападавшего в порядке согласительного производства к лишению свободы на десять месяцев условно с годовым испытательным сроком.