На берегу реки в Нарва-Йыэсуу откроется банный мир

Мастер-классы по эстонской банной культуре проходят в зоне отдыха на берегу реки рядом с Нарва-Йыэсууским портом вот уже второй год. Посетителей ждут несколько pop-up-саун и купелей.

- По сравнению с прошлым годом, когда мастер-классы проводились в июле, вместимость бань будет почти в два раза больше. Я верю, что никому не придется мерзнуть, чтобы зуб на зуб не попадал. Сразу 180 человек смогут погреться и попеременно выйти подышать свежим воздухом и отдохнуть, - сказал главный организатор мастер-классов по эстонской банной культуре член правления некоммерческого объединения "Rakvere Maraton" Марко Торм.

Вдобавок к обычным купальникам, плавкам, шлепанцам и банному полотенцу он посоветовал захватить с собой махровый халат. "Тогда можно будет спокойно отдохнуть в лаунж-зоне не три-четыре минуты, а и все десять".

Если в прошлом году при поддержке целевого учреждения интеграции удалось организовать банный праздник без билетов, то нынче вход в общую зону тоже будет бесплатный, но дневной билет на банные ритуалы стоит 2-5 евро. "Почти все самоуправления, где мы что-то устраиваем, приучают своих людей к тому, что совсем бесплатных мероприятий не бывает", - объяснил Марко Торм.