На берегу реки в Нарва-Йыэсуу откроется банный мир

В первые выходные мая в Нарва-Йыэсуу можно будет насладиться легким паром, банными ритуалами, а также погружением в теплую купель и освежающую речную воду. По словам организатора, прохладный весенней погоды бояться не стоит, ведь погреться в бане смогут одновременно пара сотен человек.
Мастер-классы по эстонской банной культуре проходят в зоне отдыха на берегу реки рядом с Нарва-Йыэсууским портом вот уже второй год. Посетителей ждут несколько pop-up-саун и купелей.
- По сравнению с прошлым годом, когда мастер-классы проводились в июле, вместимость бань будет почти в два раза больше. Я верю, что никому не придется мерзнуть, чтобы зуб на зуб не попадал. Сразу 180 человек смогут погреться и попеременно выйти подышать свежим воздухом и отдохнуть, - сказал главный организатор мастер-классов по эстонской банной культуре член правления некоммерческого объединения "Rakvere Maraton" Марко Торм.
Вдобавок к обычным купальникам, плавкам, шлепанцам и банному полотенцу он посоветовал захватить с собой махровый халат. "Тогда можно будет спокойно отдохнуть в лаунж-зоне не три-четыре минуты, а и все десять".
Если в прошлом году при поддержке целевого учреждения интеграции удалось организовать банный праздник без билетов, то нынче вход в общую зону тоже будет бесплатный, но дневной билет на банные ритуалы стоит 2-5 евро. "Почти все самоуправления, где мы что-то устраиваем, приучают своих людей к тому, что совсем бесплатных мероприятий не бывает", - объяснил Марко Торм.
Дневной билет для взрослого стоит 5 евро, для пенсионера - 2 евро. "Он обеспечит пропуск на банные ритуалы, которых у нас в оба дня в двух банях будет очень много - мастерам-банщикам передохнуть особо не удастся", - отметил Марко Торм.
Банные ритуалы на этот раз будут двух типов. Наряду с классической горячей парной с вениками будут спокойные звуковые и ароматические ритуалы, где разговаривать разрешено только мастеру-банщику. "В остальное время будем наслаждаться тишиной и лечить душу", - объяснил организатор. Часть ритуалов будут проводить местные люди, например, мэр города Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и команда газеты "Северное побережье".
Так как организаторы очень хотят, чтобы банный фестиваль стал настоящим семейным днем, то дети до 12 лет пройдут на мероприятие бесплатно. "Поэтому существует и другое правило: алкоголь не употреблять. Спонсоры мероприятия предоставят для утоления жажды безалкогольные напитки", - сказал Марко Торм.
Банная зона будет открыта в субботу, 3 мая с 15 до 20 часов, в воскресенье, 4 мая - с 11 до 16 часов.