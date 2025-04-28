Детские и спортивные площадки в Нарве временно остались без регулярного ухода

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы информирует на городском веб-сайте, что в настоящее время ведется процесс выбора нового подрядчика для обслуживания детских и спортивных площадок города. Предыдущий договор уже завершен, а предложения, поступившие по итогам последнего тендера, значительно превысили запланированный бюджет. Новый тендер уже объявлен, а также продолжается работа по поиску и возможному привлечению дополнительных финансовых ресурсов.

"До заключения нового договора просим родителей и сопровождающих взрослых соблюдать осторожность при использовании площадок. При выявлении повреждений или признаков возможной опасности просим сообщать об этом в Департамент городского хозяйства. Ваша информация помогает своевременно реагировать на возникающие ситуации", - сказано в опубликованном на сайте Нарвы сообщении.