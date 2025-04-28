Детские и спортивные площадки в Нарве временно остались без регулярного ухода

Прежний договор Нарвской горуправы об обслуживании детских и спортивных площадок уже истек, а заключить новый пока не удается. Департамент городского хозяйства просит взрослых быть особо внимательными и острожными, когда их дети находятся на принадлежащих городу площадках, остающихся пока что без регулярного ухода.
Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы информирует на городском веб-сайте, что в настоящее время ведется процесс выбора нового подрядчика для обслуживания детских и спортивных площадок города. Предыдущий договор уже завершен, а предложения, поступившие по итогам последнего тендера, значительно превысили запланированный бюджет. Новый тендер уже объявлен, а также продолжается работа по поиску и возможному привлечению дополнительных финансовых ресурсов.
"До заключения нового договора просим родителей и сопровождающих взрослых соблюдать осторожность при использовании площадок. При выявлении повреждений или признаков возможной опасности просим сообщать об этом в Департамент городского хозяйства. Ваша информация помогает своевременно реагировать на возникающие ситуации", - сказано в опубликованном на сайте Нарвы сообщении.
На балансе города Нарва находятся 55 объектов: 36 детских игровых площадок, 11 уличных тренажеров и 8 спортивных площадок. В данной связи собщается, что в рамках доступных финансовых и технических возможностей власти принимают временные меры - осуществляют точечные ремонты на площадках и при необходимости - замены или демонтаж потенциально опасных элементов. Контроль за состоянием площадок осуществляется на регулярной основе, как успокаивают горожан нарвские чиновнки.