В Тойла можно будет посмотреть соревнования немецких овчарок

В Тойла соберутся как лучшие представители этой породы, так и их хозяева-энтузиасты из Эстонии и других стран, сказала член правления Эстонского объединения владельцев немецких овчарок Хелен Бинсол.

Экстерьер и породные качества будет оценивать признанный судья из Германии Кристоф Лудвиг, известный своей дотошностью и международным опытом. В пятницу вечером, ориентировочно в 18-20 часов, состоится селекционный контроль, в рамках которого посетители смогут увидеть испытание с рукавом и ознакомиться с оценкой экстерьера собак, пояснила Хелен Бинсол.

В субботу в 9 часов начнутся испытания с рукавом среди собак рабочего разведения, которые продолжатся примерно до 11 часов. Затем в программе захватывающие соревнования, в которых выступят молодые собаки и собаки рабочего разведения. В середине дня все интересующиеся могут понаблюдать за выступлением Департамента полиции и погранохраны, представители которого проведут захватывающую демонстрацию умений собак рабочего разведения. Закончится программа в 6 часов вечера.

Воскресный день будет посвящен самым юным участникам выставки - щенкам, которых будут оценивать с 10.00 до 15.30. "На месте различные организаторы питания предложат вкусные впечатления, ожидается много дружелюбного к собакам веселья", - пообещал организатор.

Многие соревнующиеся заночуют в отеле "Toila SPA", который по этому поводу раньше обычного откроет сезон на своей кемпинговой площадке. В отеле четвероногие и их владельцы будут размещены на одном этаже. Так как речь идет о воспитанных собаках, то отель не боится открыть перед ними двери, сказала руководитель отеля по продаже Кярт Пурга.