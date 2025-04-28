СВОДКА ПОЛИЦИИ В Нарве украли дорогой гриль

У пожилых кохтлаярвесок выманили крупные суммы денег под предлогом спасения близкого человека

73-летняя жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил неизвестный человек, который создал у нее ложное впечатление, что ее муж попал в дорожно-транспортное происшествие. В телефонном разговоре мошенник сообщил, что в аварии пострадала девочка, которая находится в тяжелом состоянии в больнице, а деньги нужны, чтобы избежать уголовного преследования. По домашнему адресу женщины приехал курьер, и она передала ему 4500 евро наличными.