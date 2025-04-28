СВОДКА ПОЛИЦИИ В Нарве украли дорогой гриль

26 апреля с улицы Веэ в Нарве был украден гриль. Ущерб составляет 450 евро.
У пожилых кохтлаярвесок выманили крупные суммы денег под предлогом спасения близкого человека
73-летняя жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил неизвестный человек, который создал у нее ложное впечатление, что ее муж попал в дорожно-транспортное происшествие. В телефонном разговоре мошенник сообщил, что в аварии пострадала девочка, которая находится в тяжелом состоянии в больнице, а деньги нужны, чтобы избежать уголовного преследования. По домашнему адресу женщины приехал курьер, и она передала ему 4500 евро наличными.
71-летняя жительница Кохтла-Ярве сообщила, что ей позвонил предполагаемый сотрудник полиции и сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. По словам мошенника, его дочери потребовалась операция стоимостью 3000 евро. По домашнему адресу женщины прибыл курьер, которому она передала необходимую сумму.
Полиция выяснит конкретные обстоятельства дел о мошенничестве в рамках уголовного производства.
На мужчину, толкнувшего и ударившего женщину, завели дело
25 апреля в Нарве 55-летний мужчина столкнул жену со стула и ударил ее. Мужчину задержали.
Обстоятельства произошедшего будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.