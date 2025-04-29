Томми Кэш собрал в Йыхвиском концертном доме полный зал

После того как Кэш около часа разогревал публику другими своими хитами, усиленными мощными визуальными эффектами, в зале на мгновение воцарилась тишина. Томми Кэш рассказал зрителям, что никогда еще так много не репетировал ни одну другую песню. И после победы на эстонском конкурсе п"Евровидения" исполнил эту песню лишь однажды на большом концерте в Риге. "Но в Эстонии она впервые прозвучит на сцене. Довольно странно снова и снова репетировать одну и ту же песню. Но ты знаешь, что песня работает, если ты не устаешь от ее исполнения", - сказал он, а затем под крики зрителей зазвучала "Espresso Macchiato".