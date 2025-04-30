Повышаются акцизы на автомобильное топливо, электричество и газ

С мая и июля в Эстонии повысятся акцизы на электроэнергию, топливо и природный газ, а также на сжиженный газ, легкий и тяжелый мазут, передает новостной портал Rus.ERR.
Акциз на дизельное топливо c мая увеличится почти на 3 цента за литр - с 0,399 до 0,428 евро за литр, акциз на бензин - с июля на 5%, а в течение следующих трех лет - еще на 5% в год.
Акциз на электроэнергию вырастет с мая на 45% - с 1,45 до 2,1 евро за мегаватт-час.
Отмечается, что нынешнее повышение акцизов знаменует собой завершение политики по временному снижению акцизов, решение о котором было принято в 2020 году для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. В 2021 году Рийгикогу продлил сниженные акцизные ставки, но с мая 2024 года правительство взяло курс на их постепенный возврат к докризисному уровню.
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