Повышаются акцизы на автомобильное топливо, электричество и газ

Акциз на дизельное топливо c мая увеличится почти на 3 цента за литр - с 0,399 до 0,428 евро за литр, акциз на бензин - с июля на 5%, а в течение следующих трех лет - еще на 5% в год.

Акциз на электроэнергию ​вырастет с мая на 45% - с 1,45 до 2,1 евро за мегаватт-час.