ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве проходят учения: эвакуация граждан и много военных по всему городу

В регионе Вирумаа начались совместные учения KILP, которые продлятся до 2 мая. Департамент полиции и погранохраны совместно с Кайтселийтом и Силами обороны отрабатывает навыки действий в условиях миграционного кризиса. На время учений закрыты Нарвский погранпункт и полицейские бюро обслуживания.
В связи с учениями до 2 мая останется закрытым Нарвский погранпункт, а до 1 мая закрыты бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны в Йыхви, Нарве и Раквере.
По словам руководителя учений Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Индрека Пюви, целью давно запланированных совместных учений KILP, проводимых в сотрудничестве с Кайтселийтом и Силами обороны, является отработка действий в различных ситуациях: от обычных условий до условий кризиса национальной обороны и предвоенного времени.
Как отмечают в ДПП, угроза натиска со стороны мигрантов за последние годы возросла, поэтому необходимо отрабатывать действия в таких ситуациях.
В ходе учений ДПП совместно с Кайтселийтом отрабатывают формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа. Установлено восемь контрольно-пропускных пунктов: два из них - на шоссе Таллинн-Нарва, один - на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, два - на шоссе Нарва-Аувере, один - на шоссе Йыхви-Васкнарва и еще один - на шоссе Каукси-Васкнарва.
Кроме того, на время учений изменена организация дорожного движения: в Нарве - на улицах Тулевику, Вестервалли и Вахтра, в Йыхви - на улицах Раху и Ноорузе.