ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве проходят учения: эвакуация граждан и много военных по всему городу

В связи с учениями до 2 мая останется закрытым Нарвский погранпункт, а до 1 мая закрыты бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны в Йыхви, Нарве и Раквере.

По словам руководителя учений Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Индрека Пюви, целью давно запланированных совместных учений KILP, проводимых в сотрудничестве с Кайтселийтом и Силами обороны, является отработка действий в различных ситуациях: от обычных условий до условий кризиса национальной обороны и предвоенного времени.

Как отмечают в ДПП, угроза натиска со стороны мигрантов за последние годы возросла, поэтому необходимо отрабатывать действия в таких ситуациях.

В ходе учений ДПП совместно с Кайтселийтом отрабатывают формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа. Установлено восемь контрольно-пропускных пунктов: два из них - на шоссе Таллинн-Нарва, один - на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, два - на шоссе Нарва-Аувере, один - на шоссе Йыхви-Васкнарва и еще один - на шоссе Каукси-Васкнарва.