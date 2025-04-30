ВИДЕО Самая многолюдная совместная тренировка общереспубликанской недели бега состоялась в Йыхви

Самая многолюдная совместная тренировка проходившей на прошлой неделе общереспубликанской недели бега состоялась в Йыхви, провела ее стайер Кайса Кукк.
В проходившей в прошлый четверг в Йыхви на стадионе Хейно Липпа совместной тренировке участвовал 31 любитель бега.
Ставшая в прошлом году бронзовым призером чемпионата мира по бегу по лестнице и 13 раз становившаяся чемпионкой Эстонии в беге на различные стайерские дистанции Кайса Кукк продемонстрировала на тренировке беговые упражнения и поделилась техническими приемами, которые полезно знать как опытным, так и начинающим любителям бега.
В 89-ти бесплатных тренировках, состоявшихся на проходившей 21-28 апреля неделе бега, участвовали по всей Эстонии более 900 любителей активного движения. В Ида-Вирумаа совместные тренировки прошли наряду с Йыхви в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Мяэтагузе.
- Важно не то, как быстро ты бегаешь, а то, что ты бегаешь каждую неделю. Именно так возникнет последовательность, и ты шаг за шагом будешь строить все более прочный фундамент во благо как физического, так и душевного здоровья, - сказал один из известнейших бегунов Эстонии на длинные дистанции Роман Фости, тоже проводивший открытые тренировки во время недели бега. - Бег является очень популярным увлечением, и любителей бега выходит на дорожки все больше. Очень надеюсь, что благодаря неделе бега микроб движения передастся дальше и будет приводить все больше желающих на трассы здоровья в Эстонии.
В Ида-Вирумаа следующий крупный народный забег состоится в субботу, 10 мая: в Кохтла-Ярве пройдет благотворительный забег. Платы за участие нет, однако местное химпредприятие "Eastman Specialities" пожертвует за каждого участника 5 евро на благотворительность, направленную на детей. В программу забега входят дистанции 3,5 км и 7 км, проходящие по городским улицам, по городскому парку вокруг озера и по лесопарку. Для детей и малышей запланированы более короткие дистанции в окрестностях Кохтла-Ярвеского центра культуры.