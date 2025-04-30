ВИДЕО Самая многолюдная совместная тренировка общереспубликанской недели бега состоялась в Йыхви

В проходившей в прошлый четверг в Йыхви на стадионе Хейно Липпа совместной тренировке участвовал 31 любитель бега.

Ставшая в прошлом году бронзовым призером чемпионата мира по бегу по лестнице и 13 раз становившаяся чемпионкой Эстонии в беге на различные стайерские дистанции Кайса Кукк продемонстрировала на тренировке беговые упражнения и поделилась техническими приемами, которые полезно знать как опытным, так и начинающим любителям бега.

В 89-ти бесплатных тренировках, состоявшихся на проходившей 21-28 апреля неделе бега, участвовали по всей Эстонии более 900 любителей активного движения. В Ида-Вирумаа совместные тренировки прошли наряду с Йыхви в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Мяэтагузе.

- Важно не то, как быстро ты бегаешь, а то, что ты бегаешь каждую неделю. Именно так возникнет последовательность, и ты шаг за шагом будешь строить все более прочный фундамент во благо как физического, так и душевного здоровья, - сказал один из известнейших бегунов Эстонии на длинные дистанции Роман Фости, тоже проводивший открытые тренировки во время недели бега. - Бег является очень популярным увлечением, и любителей бега выходит на дорожки все больше. Очень надеюсь, что благодаря неделе бега микроб движения передастся дальше и будет приводить все больше желающих на трассы здоровья в Эстонии.