В Ида-Вирумаа с успехом начался "Творческий переворот"

Старт проекта "Творческий переворот" собрал в Ида-Вирумаа более полусотни творческих людей.
Проект "Творческий переворот", который был инициирован и запущен Вильяндиской академией культуры Тартуского университета и Ида-Вируским центром предпринимательства, громко стартовал 5 апреля в Тойла. Первый этап программы повышения квалификации собрал вместе 62 участника и был ориентирован на руководителей кружков по интересам, учителей, молодых предпринимателей и других творческих энтузиастов, которые заложили основу для десятка идей, объединяющих творчество и бизнес.
Участники первого семинара проекта прибыли со всего Ида-Вирумаа, чтобы создать хорошую почву для дальнейшего развития своих творческих идей. "Многие уже приехали с готовой идеей, над которой хотели работать, но были и те, кто нашли единомышленников на месте", - прокомментировала Керсти Лийва, руководитель проектов Ида-Вируского Центра предпринимательства. Некоторые участники уже имели команду и четкую цель - перейти от своей идеи к предпринимательству.
Во второй день семинара участники представили свои идеи, которые они планируют реализовать. "Было множество интересных идей, связанных с психическим здоровьем и благополучием людей, которые отражают то, что необходимо обществу больше всего. Например, вскоре мы сможем отправиться в путешествие по пяти чувствам с фольклорной музыкой, а также увидеть воочию результат проекта по созданию пространственных фигур. Также вскоре на рынке появятся различные рукодельные изделия, вдохновленные культурным наследием нашего региона. Все идеи поддерживают принципы экономики замкнутого цикла и использование натуральных материалов. Например, расслабляющая подушка для шеи из природных материалов или дизайнерская лампа из подержанных компакт-дисков", - рассказала Керсти Лийва.
Согласно отзывам, полученным от участников, первый семинар многих подтолкнул к следующим шагам. "Было приятно услышать, что обучение дало мотивацию продолжать работать над своими идеями и находить необходимые ресурсы для разработки продукта. Участники приобрели ценные контакты, а некоторые ушли с четким планом по открытию своего бизнеса", - прокомментировал консультант проекта Лаури Ялонен.
За "Творческим стартом" последует осенний "Творческий хакатон" 10 и 11 октября, где можно будет протестировать свои идеи и вывести их на новый уровень. До февраля следующего года, когда состоится грандиозный финал проекта - "Творческий полет", участвующие в программе команды будут иметь в своем распоряжении помощь наставников и экспертов.
Основными направлениями "Творческого переворота" являются развитие творческого предпринимательства и экономики замкнутого цикла, укрепление предпринимательского потенциала в обществе, создание практических навыков и бизнес-моделей, а также развитие предпринимательских и творческих навыков у молодежи. В финале "Творческого переворота" три самые заметные команды получат приз в размере одной тысячи евро и дальнейшие возможности инкубации в Центре творческого предпринимательства Вильяндиской академии культуры Тартуского университета. Проект получил поддержку из Фонда справедливого перехода и софинансируется Европейским союзом. Подробнее о мероприятиях проекта можно узнать на сайте: ivek.ee/loomepoore/