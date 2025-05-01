В Ида-Вирумаа с успехом начался "Творческий переворот"

Проект "Творческий переворот", который был инициирован и запущен Вильяндиской академией культуры Тартуского университета и Ида-Вируским центром предпринимательства, громко стартовал 5 апреля в Тойла. Первый этап программы повышения квалификации собрал вместе 62 участника и был ориентирован на руководителей кружков по интересам, учителей, молодых предпринимателей и других творческих энтузиастов, которые заложили основу для десятка идей, объединяющих творчество и бизнес.

Участники первого семинара проекта прибыли со всего Ида-Вирумаа, чтобы создать хорошую почву для дальнейшего развития своих творческих идей. "Многие уже приехали с готовой идеей, над которой хотели работать, но были и те, кто нашли единомышленников на месте", - прокомментировала Керсти Лийва, руководитель проектов Ида-Вируского Центра предпринимательства. Некоторые участники уже имели команду и четкую цель - перейти от своей идеи к предпринимательству.