ОПРОС Нужно ли увеличивать количество видеокамер в общественных местах?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Галина КОРОЛЬКО, пенсионер: - Зачем? По-моему, их и так много - в магазинах, на стоянках, дорогах... Зачем увеличивать слежку? Не понимаю камеры на подъездах домов - что, люди своих соседей не знают? Или это защита от воровства? Надо думать, куда и с какой целью поставить камеры и какую информацию собирать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Янис МАСАЛЬСКИС, работающий пенсионер: - Нужно, потому что люди перестали культурно вести себя: грубят, мусорят, отвратительно ездят по дорогам... По камерам можно посмотреть, как нарушаются правила. Важно не просто фиксировать, а, выявляя недостатки, наказывать нарушителей порядка.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юри УУДЕКЮЛЬ, пенсионер: - Если это необходимо, то надо хорошо подумать, чтобы наблюдение минимально затрагивало личные интересы людей. Иногда действительно нужны доказательства, но если говорить о противоправных действиях, то те, кто их совершает, привыкли, что их могут видеть, и умеют спрятаться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инесса ЛАХЕСОО, учащаяся: - Можно, если использовать во благо, например, когда надо подтвердить противоправные действия, опираясь на записи. С другой стороны, не должны быть нарушены права человека. Личные данные - это тонкая грань, которую легко переступить. Поэтому важны четкие условия - кем и для чего камеры используются. Если дополнительно штрафы выписывать, то я против, так же как не хотелось бы, чтобы кто-то наблюдал, где и сколько времени мы проводим...