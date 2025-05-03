ОПРОС Нужно ли увеличивать количество видеокамер в общественных местах?

Галина КОРОЛЬКО, пенсионер:
- Зачем? По-моему, их и так много - в магазинах, на стоянках, дорогах... Зачем увеличивать слежку? Не понимаю камеры на подъездах домов - что, люди своих соседей не знают? Или это защита от воровства? Надо думать, куда и с какой целью поставить камеры и какую информацию собирать.
Янис МАСАЛЬСКИС, работающий пенсионер:
- Нужно, потому что люди перестали культурно вести себя: грубят, мусорят, отвратительно ездят по дорогам... По камерам можно посмотреть, как нарушаются правила. Важно не просто фиксировать, а, выявляя недостатки, наказывать нарушителей порядка.
Юри УУДЕКЮЛЬ, пенсионер:
- Если это необходимо, то надо хорошо подумать, чтобы наблюдение минимально затрагивало личные интересы людей. Иногда действительно нужны доказательства, но если говорить о противоправных действиях, то те, кто их совершает, привыкли, что их могут видеть, и умеют спрятаться.
Инесса ЛАХЕСОО, учащаяся:
- Можно, если использовать во благо, например, когда надо подтвердить противоправные действия, опираясь на записи. С другой стороны, не должны быть нарушены права человека. Личные данные - это тонкая грань, которую легко переступить. Поэтому важны четкие условия - кем и для чего камеры используются. Если дополнительно штрафы выписывать, то я против, так же как не хотелось бы, чтобы кто-то наблюдал, где и сколько времени мы проводим...
Герри ОРГМА, библиотекарь:
- Честному человеку бояться нечего, наоборот, камера может помочь найти пропавшую бабушку или кого-то еще. Мы сами делаем глупости, публикуя в интернете кучу ненужной информации, так что и без камер за нами хорошо следят.