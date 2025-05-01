НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД У самоуправлений недостаточно денег для качественной работы

По словам эксперта Центра мониторинга развития Мярта Массо, недавний анализ показал, что уровень дохода и качества услуг самоуправлений тесно связаны между собой. "Если доход самоуправления на душу населения вырастет на 10%, то уровень качества услуг вырастет примерно на 4%. В то же время это означает, что для поднятия качества и доступности услуг нужны реальные источники дополнительного дохода, будь то большая часть подоходного налога или рост местных налогов", - рассказал Массо.

По данным за 2023 год, уровень качества услуг самоуправлений получил в 18 сферах оценку от 1,8 до 5,87 пункта по 9-балльной шкале, то есть средний уровень составил всего 4,02 пункта. Более высокий уровень качества услуг наблюдается в так называемых "более зажиточных самоуправлениях", то есть в основном связан с большим доходом на душу населения.

Согласно анализу, аналогичный предыдущим годам рост доходов будет недостаточным для значительного повышения уровня качества услуг. Тем более, что самоуправления уже сейчас используют свои ресурсы весьма эффективно. Согласно прогнозу Центра мониторинга развития, в ближайшие 2-3 года доходы самоуправлений вырастут на 10%, но, учитывая возросшие долговые обязательства самоуправлений, такие темпы роста только усугубят их финансовые трудности.