НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД У самоуправлений недостаточно денег для качественной работы

Анализ Центра мониторинга развития показал, что увеличение доходов самоуправлений Эстонии улучшило бы качество и доступность общественных услуг, однако привычный ежегодный рост доходов для этого недостаточен. Для решения проблемы необходимо найти дополнительные доходы, ввести принципиальные нововведения или сократить обязанности самоуправлений.
По словам эксперта Центра мониторинга развития Мярта Массо, недавний анализ показал, что уровень дохода и качества услуг самоуправлений тесно связаны между собой. "Если доход самоуправления на душу населения вырастет на 10%, то уровень качества услуг вырастет примерно на 4%. В то же время это означает, что для поднятия качества и доступности услуг нужны реальные источники дополнительного дохода, будь то большая часть подоходного налога или рост местных налогов", - рассказал Массо.
По данным за 2023 год, уровень качества услуг самоуправлений получил в 18 сферах оценку от 1,8 до 5,87 пункта по 9-балльной шкале, то есть средний уровень составил всего 4,02 пункта. Более высокий уровень качества услуг наблюдается в так называемых "более зажиточных самоуправлениях", то есть в основном связан с большим доходом на душу населения.
Согласно анализу, аналогичный предыдущим годам рост доходов будет недостаточным для значительного повышения уровня качества услуг. Тем более, что самоуправления уже сейчас используют свои ресурсы весьма эффективно. Согласно прогнозу Центра мониторинга развития, в ближайшие 2-3 года доходы самоуправлений вырастут на 10%, но, учитывая возросшие долговые обязательства самоуправлений, такие темпы роста только усугубят их финансовые трудности.
Повышение уровня услуг на 4% потребует увеличения налоговых доходов самоуправлений примерно в 1,2 раза, например, за счет увеличения доли подоходного налога с физических лиц с нынешних 71% до 83%. В качестве альтернативы, к такому же результату привел бы почти пятикратный рост местных налоговых доходов.
"Будущее финансирования самоуправлений нуждается в более четких решениях. Увеличить ли долю самоуправлений от имеющихся налоговых доходов или предоставить самоуправлениям больше возможностей самостоятельно вводить налоги? В обоих случаях следует считаться с влиянием налоговой нагрузки как на местных жителей, так и на предпринимателей", - сказал Массо. Он добавил, что более оптимистичным сценарием может стать надежда на инновации, в результате внедрения которых каждый дополнительный евро будет повышать уровень качества услуг в большей степени, чем ранее.
Центр мониторинга развития также подчеркнул, что все более важным становится понимание связи между уровнем качества услуг, предоставляемых самоуправлениями, и финансированием этих услуг. Повышение доступности и качества общественных услуг, однако, требует от государства совершения стратегического выбора: стоит либо увеличить доходную базу самоуправлений, чтобы обеспечить лучшее финансирование существующих обязанностей, либо сократить объем обязанностей самоуправлений, сосредоточившись на повышении качества услуг в оставшихся областях.
- Результаты анализа были представлены в кратком отчете Центра мониторинга развития "Перспективы для укрепления доходной базы и развития услуг самоуправлений". Этот отчет является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития "Будущее доступности местных общественных услуг во временном пространстве".
- Цель данного исследовательского направления - проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.
- Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Он проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.