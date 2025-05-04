Российские пенсии так и не дошли до Эстонии

Десятого апреля в Эстонию поступил единственный за последние месяцы перевод от России - 7000 евро, которых хватило лишь на выплаты семи пенсионерам, а остальные 3993 человека по-прежнему в ожидании. Общая сумма задолженности со стороны России составляет около 680 тысяч евро, привела цифры представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

Размер российских пенсий в Эстонии составляет в среднем около 200 евро в месяц: самая маленькая ежемесячная выплата составляет 15 евро, а самая крупная - около 2800 евро. Для 262 человек в Эстонии российская пенсия - единственный источник дохода, отмечает Rus.ERR в своей публикации.