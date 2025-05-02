Причиной смертоносного пожара в Кохтла-Ярве стало неосторожное курение

Спасатели пришли к заключению, что причиной пожара в Кохтла-Ярве, унесшего жизнь мужчины, стало небрежное курение.
"В ходе производства по делу было установлено, что пожар был вызван неосторожным курением на диване", - уточнили в Идаском спасательном центре касательно трагического происшествия двумя днями ранее.
Как уже сообщалось, вечером 30 апреля спасатели приблизительно полтора часа тушили квартиру в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Из огня и дыма вынесли двух пострадавших людей, одного из которых медикам спасти не удалось. Погиб также один домашний питомец.
"Проблема в том, что почти в половине домов, где курят, делают это в помещении. Неосторожное курение в закрытых помещениях ежегодно вызывает по меньшей мере половину пожаров со смертельным исходом и занимает третье место среди причин пожаров в жилых зданиях", - сообщили в Спасательном департаменте.