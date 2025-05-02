Причиной смертоносного пожара в Кохтла-Ярве стало неосторожное курение

"В ходе производства по делу было установлено, что пожар был вызван неосторожным курением на диване", - уточнили в Идаском спасательном центре касательно трагического происшествия двумя днями ранее.

Как уже сообщалось, вечером 30 апреля спасатели приблизительно полтора часа тушили квартиру в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Из огня и дыма вынесли двух пострадавших людей, одного из которых медикам спасти не удалось.​ Погиб также один домашний питомец.