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Причиной смертоносного пожара в Кохтла-Ярве стало неосторожное курение

Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве.
Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Фото: Päästeamet

Спасатели пришли к заключению, что причиной пожара в Кохтла-Ярве, унесшего жизнь мужчины, стало небрежное курение.

"В ходе производства по делу было установлено, что пожар был вызван неосторожным курением на диване", - уточнили в Идаском спасательном центре касательно трагического происшествия двумя днями ранее.

Как уже сообщалось, вечером 30 апреля спасатели приблизительно полтора часа тушили квартиру в девятиэтажном жилом доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Из огня и дыма вынесли двух пострадавших людей, одного из которых медикам спасти не удалось.​ Погиб также один домашний питомец.

"Проблема в том, что почти в половине домов, где курят, делают это в помещении. Неосторожное курение в закрытых помещениях ежегодно вызывает по меньшей мере половину пожаров со смертельным исходом и занимает третье место среди причин пожаров в жилых зданиях", - сообщили в Спасательном департаменте.

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