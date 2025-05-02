Исследование: дымовых датчиков в жилищах стало больше

Из исследования выяснилось, что 75% (в 2022 году - 72%) жителей Эстонии считают дымовой датчик, а 81% (в 2022 году - 77%) - датчик угарного газа крайне или очень необходимыми.

По данным консультаций на дому, проводимых Спасательным департаментом, в 78% домов установлен рабочий дымовой датчик, и этот процент ежегодно растет.

По сравнению с предыдущим исследованием, на 10% выросло количество семей, которые в последние 30 дней проверяли датчики дома, нажимая тестовую кнопку.

Проблемой спасатели называют то, что почти в половине домов, где курят, делают это в помещении. Неосторожное курение в закрытых помещениях ежегодно вызывает по меньшей мере половину пожаров со смертельным исходом и занимает третье место среди причин пожаров в жилых зданиях.

Незначительно выросла доля семей, которые адаптировали свое жилище так, чтобы в случае пожара можно было быстрее и безопаснее эвакуироваться. Например, в прихожей/коридоре нет предметов, о которые можно споткнуться в темноте, входную дверь можно быстро открыть изнутри, и продуман путь, как быстро добраться до двери или окна в случае пожара.