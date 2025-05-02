Исследование: дымовых датчиков в жилищах стало больше

Все больше людей считают очень необходимыми дымовые датчики и датчики угарного газа, устанавливают их у себя дома и регулярно проверяют - это показало исследование, проведенное по заказу Спасательного департамента.
Из исследования выяснилось, что 75% (в 2022 году - 72%) жителей Эстонии считают дымовой датчик, а 81% (в 2022 году - 77%) - датчик угарного газа крайне или очень необходимыми.
По данным консультаций на дому, проводимых Спасательным департаментом, в 78% домов установлен рабочий дымовой датчик, и этот процент ежегодно растет.
По сравнению с предыдущим исследованием, на 10% выросло количество семей, которые в последние 30 дней проверяли датчики дома, нажимая тестовую кнопку.
Проблемой спасатели называют то, что почти в половине домов, где курят, делают это в помещении. Неосторожное курение в закрытых помещениях ежегодно вызывает по меньшей мере половину пожаров со смертельным исходом и занимает третье место среди причин пожаров в жилых зданиях.
Незначительно выросла доля семей, которые адаптировали свое жилище так, чтобы в случае пожара можно было быстрее и безопаснее эвакуироваться. Например, в прихожей/коридоре нет предметов, о которые можно споткнуться в темноте, входную дверь можно быстро открыть изнутри, и продуман путь, как быстро добраться до двери или окна в случае пожара.
Хотя в большинстве домов все же обсуждают между собой, в том числе с детьми, опасности пожара и поведение в случае пожара, результаты исследования показывают, что примерно в 37% семей этого не делают. Такие темы чаще не поднимаются среди жителей Харьюмаа (включая Таллинн), людей, живущих в больших многоквартирных домах и на арендуемых площадях, где нет отопления на твердом топливе.
"То, как люди попадают в ситуации, связанные с пожарной опасностью, и как они ведут себя во время пожара, в значительной степени зависит от их осведомленности, поэтому крайне важно, например, обсуждать дома с детьми возможные риски, учить их замечать опасности и действовать в критической ситуации", - сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
- Исследование по заказу Спасательного департамента провела компания "Kantar Emor" в период с 3 по 17 февраля этого года. Были опрошены 1751 житель Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет с целью оценки изменений в осведомленности, поведении и установках в области пожарной безопасности.
- Подобные исследования проводятся каждые два года, начиная с 2008 года.
- Результаты этих исследований используются Спасательным департаментом для планирования дальнейшей превентивной работы.