Урмас Рейнсалу: уничтожение сланцевой энергетики не отвечает интересам Эстонии

По словам Урмаса Рейнсалу, в энергетике надо прекратить принимать поспешные решения и нужно составить программу деятельности, в которой ни один способ производства электроэнергии не исключался бы по идеологическим соображениям.

Председатель популярнейшей ныне в Эстонии партии "Isamaa" Урмас Рейнсалу считает, что идеологическое уничтожение сланцевой энергетики с помощью искусственных правил не отвечает интересам Эстонии. В то же время он признает, что и "Isamaa" несет ответственность за то, что годы назад слишком непродуманно дали зеленый свет зеленому повороту, принявшему нынешнюю форму. В интервью Рейнсалу говорит также о том, почему нынче, когда возникла такая возможность, "Isamaa" не вошла в правительство, чтобы осуществлять изменения.