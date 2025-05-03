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Урмас Рейнсалу: уничтожение сланцевой энергетики не отвечает интересам Эстонии

По словам Урмаса Рейнсалу, в энергетике надо прекратить принимать поспешные решения и нужно составить программу деятельности, в которой ни один способ производства электроэнергии не исключался бы по идеологическим соображениям.
По словам Урмаса Рейнсалу, в энергетике надо прекратить принимать поспешные решения и нужно составить программу деятельности, в которой ни один способ производства электроэнергии не исключался бы по идеологическим соображениям. Фото: Konstantin Sednev

Председатель популярнейшей ныне в Эстонии партии "Isamaa" Урмас Рейнсалу считает, что идеологическое уничтожение сланцевой энергетики с помощью искусственных правил не отвечает интересам Эстонии. В то же время он признает, что и "Isamaa" несет ответственность за то, что годы назад слишком непродуманно дали зеленый свет зеленому повороту, принявшему нынешнюю форму. В интервью Рейнсалу говорит также о том, почему нынче, когда возникла такая возможность, "Isamaa" не вошла в правительство, чтобы осуществлять изменения.

- Почему руководимой вами самой популярной сейчас в Эстонии партии "Isamaa" не удается закрепиться в Ида-Вирумаа? Поддержка партии здесь очень слаба, известных местных политиков из "Isamaa" на удивление мало?

- Я прекрасно понимаю, что все политические партии обязаны доносить свое послание до общественности в местной политике, как в Нарве, так и во всем Ида-Вирумаа. Особенно в нынешнее напряженное и запутанное время. Это очень важно.

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