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В школьном споре в Тойла суд вынес решение в пользу волости: родители не могут требовать создания подходящей для них школьной среды

Государство поставило закрытие гимназической части Тойлаской школы в качестве условия для инвестиции в образование. Волость приняла такое решение, но некоторые родители оспорили его в суде. Если вердикт суда останется в силе, обновленное здание школы в будущем должно выглядеть так.
Государство поставило закрытие гимназической части Тойлаской школы в качестве условия для инвестиции в образование. Волость приняла такое решение, но некоторые родители оспорили его в суде. Если вердикт суда останется в силе, обновленное здание школы в будущем должно выглядеть так. Фото: Arhitektuuribüroo LUMIA/eskiis

Тартуский административный суд оставил без удовлетворения жалобу 25 родителей, пытавшихся оспорить закрытие гимназической части в Тойлаской школе. Суд постановил, что родители не имеют права требовать школьную среду, которую они субъективно предпочитают.

25 родителей подали жалобу в Тартуский административный суд с просьбой об отмене решения Тойлаского волостного собрания от 27 марта 2024 года. Это решение предусматривало реорганизацию Тойлаской гимназии, в рамках которой там перестанут предоставлять среднее образование.

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