В школьном споре в Тойла суд вынес решение в пользу волости: родители не могут требовать создания подходящей для них школьной среды

Тартуский административный суд оставил без удовлетворения жалобу 25 родителей, пытавшихся оспорить закрытие гимназической части в Тойлаской школе. Суд постановил, что родители не имеют права требовать школьную среду, которую они субъективно предпочитают.
25 родителей подали жалобу в Тартуский административный суд с просьбой об отмене решения Тойлаского волостного собрания от 27 марта 2024 года. Это решение предусматривало реорганизацию Тойлаской гимназии, в рамках которой там перестанут предоставлять среднее образование.