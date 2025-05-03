В школьном споре в Тойла суд вынес решение в пользу волости: родители не могут требовать создания подходящей для них школьной среды

Государство поставило закрытие гимназической части Тойлаской школы в качестве условия для инвестиции в образование. Волость приняла такое решение, но некоторые родители оспорили его в суде. Если вердикт суда останется в силе, обновленное здание школы в будущем должно выглядеть так.

Фото: Arhitektuuribüroo LUMIA/eskiis