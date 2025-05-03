В Ида-Вирумаа наиболее щедро вознаграждают труд своих руководителей налогоплательщики Кохтла-Ярве и Алутагузе

По опубликованным Министерством финансов данным, по состоянию на 1 апреля нынешнего года наиболее щедрым плательщиком зарплаты городским руководителям в уезде является город Кохтла-Ярве. Если мэр города Хенри Казело делит в рейтинговой таблице зарплат самоуправленческих руководителей первое место, то в первую восьмерку входят в общем целых пять представителей Кохтла-Ярве. Кроме Казело, вице-мэры Эвелин Данилов, Александр Кейвабу и Алевтина Ермакова с зарплатами по 4400 евро, а также городской секретарь Анна Генералова, оклад который равен 4200 евро.