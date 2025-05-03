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В Ида-Вирумаа наиболее щедро вознаграждают труд своих руководителей налогоплательщики Кохтла-Ярве и Алутагузе

Среди городских и волостных руководителей Ида-Вирумаа самыми высокооплачиваемыми являются члены Кохтла-Ярвеского горуправления: оклад Хенри Казело (второй справа) равен 5000 евро, а вице-мэров Алевтины Ермаковой, Эвелин Данилов и Александра Кейвабу - 4400 евро в месяц.
Среди городских и волостных руководителей Ида-Вирумаа самыми высокооплачиваемыми являются члены Кохтла-Ярвеского горуправления: оклад Хенри Казело (второй справа) равен 5000 евро, а вице-мэров Алевтины Ермаковой, Эвелин Данилов и Александра Кейвабу - 4400 евро в месяц. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Среди руководителей ида-вируских самоуправлений наиболее хорошо оплачивается труд мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело и старейшины волости Алутагузе Тауно Выхмара, должностной оклад которых равен 5000 евро.

По опубликованным Министерством финансов данным, по состоянию на 1 апреля нынешнего года наиболее щедрым плательщиком зарплаты городским руководителям в уезде является город Кохтла-Ярве. Если мэр города Хенри Казело делит в рейтинговой таблице зарплат самоуправленческих руководителей первое место, то в первую восьмерку входят в общем целых пять представителей Кохтла-Ярве. Кроме Казело, вице-мэры Эвелин Данилов, Александр Кейвабу и Алевтина Ермакова с зарплатами по 4400 евро, а также городской секретарь Анна Генералова, оклад который равен 4200 евро. 

Занимавший в течение последних 20-ти с лишним лет должности как тойлаского, так и йыхвиского, мяэтагузеского и алутагузеского волостного старейшины Тауно Выхмар является ценным самоуправленческим руководителем, получающим наряду с мэром Кохтла-Ярве самую высокую зарплату руководителя самоуправления в Ида-Вирумаа.
Занимавший в течение последних 20-ти с лишним лет должности как тойлаского, так и йыхвиского, мяэтагузеского и алутагузеского волостного старейшины Тауно Выхмар является ценным самоуправленческим руководителем, получающим наряду с мэром Кохтла-Ярве самую высокую зарплату руководителя самоуправления в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рейтинг основных окладов руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа (по состоянию на 1 апреля 2025 г.)

1-2. Тауно Выхмар, волостной старейшина Алутагузе, 5000 евро

1-2. Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве, 5000 евро

3-4. Кайри Хыбемери, помощник волостного старейшины Алутагузе, 4500 евро

3-4. Марис Тоомель, волостной старейшина Йыхви, 4500 евро

5-7. Эвелин Данилов, вице-мэр Кохтла-Ярве, 4400 евро

5-7. Алевтина Ермакова, вице-мэр Кохтла-Ярве, 4400 евро

5-7. Александр Кейвабу, вице-мэр Кохтла-Ярве, 4400 евро

8. Анна Генералова, городской секретарь Кохтла-Ярве, 4200 евро

9. Дмитрий Дмитриев, волостной старейшина Люганузе, 4100 евро

10-12. Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, 4000 евро

10-12. Ильмар Аун, помощник волостного старейшины Йыхви, 4000 евро

10-12. Катри Райк, мэр Нарвы, 4000 евро

13. Тынис Кальберг, мэр Силламяэ, 3850 евро

14-18. Эве Эаст, волостной старейшина Тойла, 3500 евро

14-18. Ингрид Спитц, помощник волостного старейшины Йыхви, 3500 евро

14-18. Айвар Камал, руководитель финансовой службы Кохтла-Ярве, 3500 евро

14-18. Марина Шурупова, вице-мэр Нарвы, 3500 евро

14-18. Лийна Талисту, алутагузеский геоинфоспециалист, 3500 евро

Министерство финансов

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